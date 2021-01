Rechazan consejeros de derechos humanos presupuesto de la CDHM

Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos manifestaron su rechazo a aprobar el presupuesto de Egresos del organismo, porque consideran que hay inconsistencias, dudas y falta de transparencia en gastos.

En paralelo a la protesta de los consejeros surgieron datos que exhiben al ombudsperson morelense, Raúl Israel Hernández Cruz, como uno de los funcionarios mejores pagados en el estado con un salario bruto de 102 mil 555 pesos, de acuerdo con el portal de transparencia del gobierno de Morelos.

Los datos públicos indican que el exnotario público, designado como presidente de la CDHM en la anterior administración, tiene como sueldo en nómina 31,200 pesos, sin embargo, al revisar el desglose del presupuesto para este año 2021 se observa también una compensación garantizada que el mismo ombudsperson se autorizó por 70 mil 303 pesos.

Así que entre el salario nominal y su compensación el presidente de la CDH percibe 102 mil 555 pesos, cifra cercana al salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ombudsperson también recibe mil 42 pesos de despensa, conforme con el Presupuesto de Egresos de la CDHM publicado en el periódico oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad”.

El viernes pasado el consejero de la CDHM, Abimelec Morales publicó en su cuenta de Twitter posibles represalias contra los consejeros que se negaron a votar el presupuesto de egreso 2021.

"Ahora resulta que quieren responsabilizar a los consejeros de que no votamos a favor del presupuesto de egresos 2021, en caso de que se paren las funciones de la CDH o no se paguen salarios. Yo no votaré ese tipo de gastos".

Su protesta continuó en un segundo tuit:

"No se autorizó el presupuesto de egresos 2021 para la @cdhmorelos Morelos. Yo no voto gastos dudosos y no claros".

El dato sobre el salario del presidente de la CDH de Morelos cobra relevancia porque a mediados de diciembre pasado, el ombudsperson protestó justamente por el presupuesto de 15.8 millones de pesos que le asignó el Congreso de Morelos para el 2021, y acusó que con esa decisión legislativa se vulneran los derechos humanos en Morelos por una partida insuficiente y deficitaria.

"Somos conscientes de la situación económica por la que atravesamos en México y en el estado de Morelos, debido a la emergencia sanitaria, sin embargo, la Constitución Federal establece expresamente la obligación del Legislador de garantizar la autonomía de la Comisión", dijo el ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz, al subrayar que los diputados asignaron para el organismo el mismo monto presupuestal de los últimos años.

Pero el salario que percibe Hernández Cruz desató polémica en virtud de que su antecesor Jorge Arturo Olivares Brito ganaba alrededor de 65 mil pesos por salario y compensación mensual, mientras que el presidente comisionado del Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE) gana 76 mil 178 pesos, la titular del Instituto de la Mujer 61 mil 814 y el consejero presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) gana 80 mil pesos.