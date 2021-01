¿Qué pasó con 'Peter la Anguila'? Así luce actualmente

La vida del personaje que saltó a la fama en la red durante el 2012 conocido como 'Peter la Anguila', ha cambiado completamente en la actualidad, sin embargo, la red lo recuerda aún gracias a su video musical ‘El Estilo de Peter la Anguila’.

Hoy, a 9 años de protagonizar diversos memes en redes sociales, Peter trabaja como panadero en Miami, Florida, EUA, donde vive junto con su familia.

Sin embargo, la vida de este personaje de la red no ha sido fácil, pues en 2015 se vio en la cárcel tras ser acusado de violencia doméstica y en 2017 volvió a pisar la prisión por posesión de sustancias prohibidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peter La Anguila (@peterlaanguilareal)

Pese a las dificultades que ha vivido, Peter aún guarda la esperanza de recaudar el dinero suficiente para volver a grabar canciones.

"Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar… Me chocó la realidad porque mucha gente joven iban ahí (a su trabajo como despachador en una cadena de hamburguesas) y decían: 'Tú eres un crack para estar trabajando aquí'; cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje, pero no podía, no tenía producción, una disquera", contó al programa De Primera Mano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peter La Anguila (@peterlaanguilareal)