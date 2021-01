Casi mueren en un incendio tras perder el olfato por COVID

Un incendio casi les cuesta la vida a los miembros de una familia que, tras perder el olfato por COVID-19, nunca olieron el humo del fuego que destruía su casa, ubicada en la ciudad de Waco, Texas, en Estados Unidos.

El incendio se produjo durante la madrugada del viernes pasado, mientras todos dormían. Uno de los efectos que aún sufren tres de los miembros de esta familia, tras enfermarse de coronavirus, fue la pérdida del olfato y esto no permitió que olieran el humo, excepto por una de las hijas que no estaba infectada.

Tras oler a plástico quemado, Bianca Rivera alertó a su familia y afortunadamente todos, incluidas sus mascotas, resultaron ilesos, informas los medios locales.

"Honestamente solo protegía a mi familia y trataba de salvarla, no me importaba si me iba a lastimar o me iba a quemar, solo me importaba sacarlos sanos y salvos", contó Bianca, reporta la cadena local KWTX.