Jugadores vestidos de blanco ‘desaparecen’ del campo a causa de la nieve

Se trata delos jugadores del equipo del club turco Sivasspor, que se enfrentaban contra el Estambul Basaksehir; un partido que se llevó a cabo el sábado pasado en el estadio del Basaksehir y que terminó en empate (1-1).

Las imágenes de la cancha en blanco que hacen perder de vista a los jugadores vestidos también se blanco, se hicieron rápidamente virales.

Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul.

Sivasspor were playing in white. pic.twitter.com/hWHyMXIrnA