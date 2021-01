Para Empezar

Seis puntos de inicio. Santos ha vencido en casa a Cruz Azul y a Tigres, suma 6 puntos, paso perfecto. Si yo hace tres semanas le digo esto me hubiera, mínimo, insultado. Además, los muchachos de Almada mantienen su arco en cero, no han recibido gol. Todo suena muy bonito y si, no es para menos. Vámonos a lo positivo: Carlos Acevedo: El portero lagunero, canterano guerrero es una disfrutable realidad. Ha sido factor para este gran inicio sobretodo en el encuentro contra los Tigres atajando un penal y... bueno, atajando TODO. Ya lo piden para la selección y yo pienso que algún día le llegará, mientras tanto ya hoy podemos decir que el arco del Santos está bien vigilado y seguro.

Félix Torres: El joven central ecuatoriano al que todos le caímos por sus malas actuaciones ha tenido un buen arranque en el Clausura Guard1anes 2021. Torres se nota más seguro, aún algo nervioso pero definitivamente es otro jugador. A Santos le urgía un buen central y hasta ahora parece que Félix lo será. Jhon F. Otero: Este colombiano tiene ángel. Jugó partido completo ante Cruz Azul con tres días de haber llegado a La Laguna, contra Tigres se estrena como anotador y en un partido de gran desgaste no quedó a deber. El gol cayó cuando ya había voces (afición chatarra) diciendo en redes sociales que había sido casualidad su buen debut. Las cuentas se harán en mayo pero pinta de lujo lo que Otero ha mostrado hasta el momento. Lo negativo de este Santos de Almada definitivamente son los chavos que por necesidad está usando, contra Tigres Ronaldo Prieto ya se había equivocado groseramente provocando un penal que de no haber sido atajando por Acevedo hubiera marcado otro rumbo al partido. Lo de Jhonatan Díaz también es muy titubeante y es normal. Están Orrantia y Andrade en la banca y creo que ellos darían mayor solidez aunque sabemos que por decisión propia, Santos procurará tener el 33% de la alineación con cantera. Vamos a ver cómo resulta, los jóvenes se van a equivocar porque así es el futbol, hasta ahorita Almada se ha podido dar el lujo de "dejar" que se equivoquen. Santos ha iniciado con paso perfecto pero lo interesante es ver si este equipo tiene aún su techo muy arriba o de lo contrario, no veremos mucho más que esto que alcanza para lo mismo que el torneo anterior. Manye Castil//@manyecastil