Oficinas de Convenciones y Visitantes podría desaparecer en Coahuila

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C. (AMHMC) informó que ante la baja recaudación por la pandemia generada de COVID-19, existe un riesgo de que las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV'S) desaparezcan, por lo que manifestaron la necesidad de un fideicomiso.

De acuerdo al presidente Hector Horacio Dávila Rodríguez, existe preocupación dentro del sector hotelero y su cadena de valor, pues existe la posibilidad de que haya menos recursos para publicitar el turismo en Coahuila.

Resaltó que al no haber una recuperación total dentro del giro hotelero, el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) no presentará una recaudación efectiva para sostener los diferentes planes y programas.

“Tuvimos una reunión con la secretaria de Turismo y en el segundo semestre no habrá publicidad, no hay dinero porque todavía no se ve la luz al final del túnel, lo que queremos es que la gente salga, vuelva a vacacionar, esperamos que esto se pueda normalizar para el mes de marzo o abril", indicó.

Recordó que el sostenimiento de las OCV'S proviene de 2% que se ingresa dentro del mismo Impuesto Sobre Hospedaje.

“Aquí la preocupación que traemos es que no desaparezcan las OCV, por eso pedimos el Fideicomiso y recalco, las OCV nacieron a iniciativa de la Asociación Mexicana de Hoteles para que hubiera difusión y traer turismo a Coahuila”, explicó.