Fuera de Juego

La pandemia que inició hace cerca de un año ha mostrado la cara real del futbol, esa que demuestra y corrobora que es lo más importante de lo menos importante, puesto que la salud debe ser primordial sobre cualquier aspecto.

Una de las reacciones que ha dejado el coronavirus en el deporte ha sido la baja en ingresos que tenían los equipos de futbol, donde han tenido que restar a sus finanzas la adquisición de abonos y las entradas a los estadios debido a la contingencia. También se suma a la baja en la compra de productos oficiales, tanto en tiendas, como en diferentes formas de adquirirlos como internet.

Sin duda alguna, dos de los equipos que durante los últimos años se han caracterizado por sus fichajes estelares han sido Real Madrid y Barcelona, para muchos considerados los mejores del mundo, cumpliendo con los estándares peleando por los títulos que se fijan cada temporada.

El problema ha radicado en que, ante la baja de ingresos, sus últimos fichajes han “golpeado” desde dentro a la bolsa de ambos equipos, regidos por socios y no por un dueño como en el caso de otras escuadras en España, por lo que esta temporada 2020-2021 apenas y han realizado movimientos en sus planteles.

Atrás han quedado los grandes nombres que siempre han de sonar en las oficinas merengues y blaugranas: Kylian Mbappé, Neymar, Erling Haaland, Harry Kane, Raheem Sterling, entre otros tantos, puesto que las carteras no permitirán firmar a nadie antes de dejar salir, y ahí es donde radica el problema en ambos clubes.

Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, declaró a finales de año que las finanzas en el club catalán eran pésimas ante los fichajes de Antoine Griezmann, Osmané Dembélé y Phillipe Coutinho, sumado a los constantes incrementos en los contratos de algunos jugadores (donde seguramente figura el de Lionel Messi), por lo que la situación se vería mes con mes de este año cada vez peor.

Pese a no vivir al límite como su odiado rival, el Real Madrid y Florentino Pérez se han empeñado en no realizar contrataciones para este curso, con la firme idea de “vender para comprar”, pues apuestan todo para poder concretar la llegada de Mbappé para la siguiente temporada; el dolor de muelas para los madridistas ha sido que no hay equipos interesados en contratar a jugadores de tan bajo nivel y fichas tan altas como la de Marcelo o Isco, y eso complica todo.

Ambas escuadras han “arrastrado la sábana” durante la presente temporada, a la par y en diferentes momentos, pero como si siguieran peleando por ver quien defrauda más a sus seguidores.

Los de la capital española recientemente han sido eliminados de la Supercopa de España, donde eran los vigentes campeones; se clasificaron primeros de grupo en Champions, pero dejando una muy mala impresión en dos partidos ante el Shakhtar; han sido luz y sombra en LaLiga, ganando duelos importantes como ante Atlético de Madrid o Barcelona, pero dejando ir puntos ante equipos de media tabla.

Por su parte, los culés también han tenido un arranque muy irregular en la liga española, donde llegaron a estar cerca del descenso, pero se han recuperado para ubicarse en la tercera posición general; en la Champions, estando dentro de un grupo “accesible”, dejaron dudas con su último duelo ante Juventus, que los doblegó y envió como segundos de grupo.

Este día, Barcelona tendrá una oportunidad de recomponer el camino con la disputa por la Supercopa española ante el Athletic Club, el primer título del año, aunque todo queda en un “volado”, pues no se le ve tan fuerte como hace unos ayeres.