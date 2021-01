Piden madres que les devuelvan a sus hijos en Michoacán

Desde hace 18 meses, aumentó la desaparición de menores, adolescentes y jóvenes en el municipio de Aguililla, presuntamente privados de la libertad, y en algunos casos, de la vida, presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las madres de familia que han presentado denuncias sólo piden que les devuelvan a sus hijos, "vivos o muertos".

Una habitante de esa región michoacana, relató que su familia tiene más de un año viviendo en medio del terror, tras la llegada del CJNG a sus comunidades.

"Nos hicieron correr. De tener una vida hecha y plena, pasamos a tener niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos por el Cártel Jalisco Nueva Generación", aseguró.

Marisol señaló que han dejado todo y buscado a sus desaparecidos, pero sin encontrar a alguno. Acusó que el gobierno no está con ellos ni se detiene a ayudarlos.

La mujer advirtió que las comunidades donde las familias tuvieron que huir por el asedio criminal son El Aguaje y El Charapo, municipio de Aguililla.

"Esa es nuestra triste realidad. Los levantan en la plaza, en sus casas, a ricos y pobres, porque andan embarrados o porque no; agarran parejo y ya no vuelven", lamentó.

QUE REGRESEN COMO SEA

Angelina platica que en este momento la embarga la tristeza y la desesperación de no saber el paradero de su hijo Martín, jornalero en los campos de limón y quien está desaparecido desde el mes de mayo.

La última vez que supo de Martín fue que andaba en El Aguaje, comunidad donde se le descompuso su motocicleta y ya no volvió a casa.

La única información que Angelina tiene es de otro muchacho que andaba ese día con su hijo y que los habían privado de la libertad los del CJNG.

"Lo único que pido es que me entreguen a mi hijo, vivo o muerto. Nosotros no andamos en nada con nadie y yo no quiero problemas con ninguna parte", suplica doña Angelina.

La señora de pelo cano y con la fotografía enmarcada de Martín en sus manos, lo único que pide es la ayuda de las autoridades para que encuentren a su hijo.

En otra de las comunidades de esa región habita Navidad, quien desde hace poco más de un año no ve a su hijo. El joven está desaparecido desde hace 15 meses. Lo último que supo es que su hijo de 23 años de edad se había ido a un poblado cercano a cortar limón y presuntamente lo había detenido la Guardia Nacional junto a otro muchacho.

Cuenta que pobladores atestiguaron que los elementos de la GN "los soltaron" en El Aguaje, a pesar de que sabían que ahí el CJNG secuestraba a jóvenes.

A 15 kilómetros, Ernestina sufre su propio calvario: su hija de 15 años de edad fue raptada del interior de su casa por un jefe de plaza del CJNG.

Lo único que la desesperada mujer quiere es saber de su niña y pide solamente conocer qué fue lo que en realidad pasó.