Aumenta indignación por 'anticipados' en vacunación

La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no son de la primera línea de batalla está siendo sancionada de diferentes formas en al menos tres entidades, y está levantando polémica.

En Tabasco, la Sociedad Médica del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer se inconformó por el despido del director del centro, Germán Arturo Corzo Ríos, ocurrido el pasado viernes, y pidió al gobierno estatal reconsiderar la medida.

Corzo Ríos fue cesado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, quien consideró que al vacunarse contra el COVID-19 violó los protocolos de inmunización establecidos por el gobierno federal.

En un comunicado, los médicos calificaron al exdirector como un pediatra comprometido con la salud y que ha estado desde hace 11 meses en servicio activo sin descanso.

En tanto, se anunció que por el mismo motivo fue cesada María Elvia Fernández Fernández, titular de la administración de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET).

La ahora exfuncionaria publicó en redes sociales que había recibido la inmunización, pues padeció la enfermedad en junio, lo cual fue severamente cuestionado por cibernautas, quienes exigieron su destitución.

En Guerrero, el órgano interno de control del ISSSTE anunció que cesará a los directivos del hospital de Acapulco que se aplicaron la vacuna, por no estar en la primera línea de atención COVID.

La dependencia señaló que los involucrados son la directora administrativa del ISSSTE de Acapulco, Liliana Hernández Pinzón, y su chofer; el subdirector Médico, Óscar Escalera Del Valle; el jefe de mantenimiento, Alejandro Gómez Islas; el jefe de recursos humanos, José Luis Rendón, así como el de Servicios Generales.

"No permitiremos el influyentismo en esta institución y no volverá a pasar lo mismo, se procederá contra los funcionarios que no respeten los lineamientos", afirmó el director del órgano interno, José Febo Trujeque.