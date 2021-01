Califican como 'holocausto' centro de resguardo para mascotas en Nuevo León

Después que el actor, conductor y activista, Arturo Islas Valle, denunció graves condiciones de insalubridad y maltrato en el Centro de Control Canino y Felino del municipio de García, la autoridad municipal suspendió temporalmente el servicio de resguardo animal, a fin de realizar trabajos de restauración de las instalaciones, y procurar que el sitio cuente con el personal capacitado para la atención de las mascotas.

El 13 de enero, tras ingresar al centro sin permiso de los encargados, aprovechando que la puerta no tenía candado, Arturo Islas grabó y subió a Instagram un video donde muestra un gato muerto entre restos de comida y materia fecal, además de denunciar que en dicho lugar no entregan los caninos y felinos en adopción ya que su prioridad es sacrificarlos, lo cual calificó de un "holocausto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arturo Islas Allende (@arturoislasallende)

El clip se viralizó en las redes sociales y provocó múltiples comentarios de indignación, pero también acusaron a Islas de protagonismo, y de no sentir realmente lo que estaba narrando. La presencia del actor y conductor del programa Survivor México en el Centro de Control Canino y Felino de García, fue en respuesta a una denuncia del regidor Manuel Guerra Cavazos.

A raíz del ruido mediático que se derivó del video, dijo Islas, el regidor fue intimidado. "Después de que grabamos esto @manuelguerracav recibió intimidación en su propia casa, exijo a @carlosguevaragarza (alcalde de García) que nos de los perros mañana mismo para atenderlos y exijo la clausura de ese infierno, no me voy a detener nunca hasta lograrlo. No es justo que esto esté sucediendo y que lo permitamos", señaló el también ambientalista.

Ante estos hechos, el gobierno municipal de García anunció la suspensión temporal del servicio de resguardo animal, en el Centro de Control Canino y Felino, "con el propósito de realizar trabajos de restauración en las instalaciones y (procurar) se cuente con el personal capacitado para su atención".

Asentó que toda denuncia ciudadana y/o queja, será atendida en conjunto con la Secretaría de Salud y la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León. Finalmente, señaló que el Centro de Control Canino y Felino seguirá brindando servicios de vacunación, desparasitación y esterilización de mascotas.