RONDA DIVISIONAL EN LA NFL

Apartir de hoy le damos un giro a esta columna, ampliando a temas de varios deportes y no solo futbol, así que hoy renace como The Corner Pub, un proyecto personal que este 2021 está cumpliendo 10 años.

El nombre se lo di porque evoca a la plática que tienes con los amigos en tu bar deportivo favorito o el de la esquina.

Este fin de semana se juega la ronda divisional de los playoffs de la NFL que nos traerá emociones incontrolables que ya huelen a la gran fiesta del Super Bowl, sobre todo después de la semana pasada que trajo grandes sorpresas.

El sábado llega el primer equipo que dio la sorpresa la semana pasada, los Rams que dejaron en el camino a los Seahawks, y esta vez buscarán acabar con el mejor equipo de la Conferencia Nacional, los Green Bay Packers, que en lo personal creo que son el candidato a llevarse el Super Bowl LV en Tampa.

En el equipo de Los Ángeles ahora si no hay dudas y Jared Goff va como titular, a pesar de la lesión en el dedo pulgar de la mano de lanzar, que se operó hace apenas dos semanas. Por delante tienen a una pareja encendida, Aaron Rodgers y Davante Adams, que son un verdadero tornado que arrasa con las defensivas, tendrían que dar un juego perfecto Jalen Ramsey y Aaron Donald, si es que quieren tener una oportunidad. Ni hablar de la temperatura, que será otro punto a favor de Green Bay, recién nevado y rayando en los cero grados.

La fiesta sigue por la tardenoche cuando los Ravens enfrenten a los Bills, que podrán haber sobrevivido en la ronda de comodines, pero esta vez no creo que pasen de aquí. Josh Allen ha demostrado su verdadero potencial y el aprovechar a todas sus armas como Diggs, Beasley y Singletary, aunque les dolerá el no contar con Moss.

Y no solo esa máquina ofensiva, lo que respalda a estos Bills, es que ya son un equipo histórico para la franquicia, que han igualado y superado en números al equipo de Buffalo de principios de los noventas, que perdió cuatro Super Bowls consecutivos.

Finalmente el domingo inicia pasado el medio día con el equipo sorpresa, los Browns.

Luego de eliminar a Pittsburgh quieren seguir con este cuento de hadas, pero enfrente tienen al campeón reinante, los Kansas City Chiefs, que de la mano de Pat Mahomes hacen trizas a los rivales.

La historia de Cleveland esta temporada ha demostrado que realmente tienen un equipo de primer nivel, que no se había sincronizado en los últimos dos años, pero al fin lo hicieron.

Sin embargo, a pesar de gran calidad del roster de los Browns, simplemente no tienen oportunidad contra Mahomes y sus muchachos.

Para cerrar la ronda, un choque de historia de dos viejos generales, Drew Brees que disputa sus últimos minutos en el emparrillado, y del otro lado Tom Brady, que ha hecho un temporadón, que solo ha venido a recalcar que era el alma y el cerebro de los Patriots, por eso ha regresado a Tampa Bay a los primeros planos, en la búsqueda de ser el primer equipo que juega el Super Bowl en su propia ciudad.

Duelo cerrado pero que a mi parecer se inclinará del lado de los “Bucs”. A disfrutar de este fin de semana a tope, nadie me preguntó pero mis finales de conferencia son Bills vs. Chiefs y Tampa vs. Green Bay. Nos leemos vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico.

¡Hasta la próxima ronda!