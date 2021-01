FGR desestimó mensajes interceptados por la DEA

La Fiscalía General de la República (FGR) desestimó centenares de mensajes interceptados por la DEA de las conversaciones, por BlackBerry, entre los fallecidos capos del Cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2"; su sobrino Daniel Isaac Silva Gárate, "El H9", y al parecer el general Salvador Cienfuegos Zepeda, revelados este viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para la institución, encabezada por Alejandro Gertz Manero, Daniel Isaac Silva Gárate habría engañado a su tío, Juan Francisco Patrón Sánchez, haciéndole creer que hablaba con Cienfuegos Zepeda, por lo que decidió no ejercer acción penal contra él.

Según fuentes ministeriales, "El H9", abatido por la Marina-Armada, usó el nombre del exsecretario de la Defensa Nacional para engañar a su jefe "El H2", con el objetivo de obtener dinero haciéndole creer que era para sobornar al mando militar.

En el expediente del caso del general retirado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno de México y que la Cancillería publicó ayer viernes, se presentan capturas de pantalla de diversas conversaciones en las que aparece una persona identificada como Zepeda, "H9" y "H2", así como diversos nombres en clave.

Entre éstos se destaca una fotografía que una persona identificada como Vela envió el 8 de enero de 2016 al "H2", diciendo que "Chong, Tío y Padrino estaban cantando el himno juntos".

Entre los mensajes atribuidos a Zepeda destacan varias sobre temas de operativos y transacciones al parecer económicas, como las siguientes: "Hijo, en verdad si usted no se arrima a Guadalajara para que lo traigan a conocerme, ya no lo invitaré, porque ya son muchos pretextos, yo lo seguiré queriendo igual, pero si no hay confianza qué quiere que hagamos, yo voy hacer cosas grandes si me toca verlos a uno de los dos".

Cienfuegos no fue objetivo

En el expediente enviado al gobierno de México, el Departamento de Justicia estadounidense aseguró que el general Cienfuegos Zepeda nunca fue el objetivo central de una investigación de la DEA.

Explicó que la agencia antidrogas descubrió información que reflejaba la actividad delictiva del general durante el curso de unas investigaciones a unos distribuidores minoristas de heroína que operan en Las Vegas, Nevada, y que supuestamente eran abastecidos por Patrón Sánchez, asentado en Nayarit.

Indicó que las indagatorias se basaron en comunicaciones electrónicas interceptadas a unos dispositivos utilizados por unos distribuidores en Las Vegas, autorizadas previamente por una Corte federal en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia señaló que en 2015 la DEA estableció que había algunos vínculos entre Juan Francisco Patrón Sánchez y la investigación que llevaban a cabo.

"La DEA no investigó a Cienfuegos Zepeda como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones. Él fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez", explicó el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea.

A dominio público

En tanto, la Fiscalía General de la República notificó este viernes al gobierno de Estados Unidos sobre la determinación de no ejercer acción penal contra el extitular de la Defensa Nacional, al no encontrar elementos que lo vinculen con la delincuencia organizada.

Asimismo, fuente s del gobierno federal informaron que este sábado el Ministerio Público de la Federación hará pública su resolución ministerial en su página oficial de internet.

Así fue la historia del exsecretario de Defensa con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

15 de Octubre 2020

El exsecretario Salvador Cienfuegos Zepeda es detenido en el aeropuerto de Los Ángeles.

28 de Octubre 2020

México envía a EU una nota diplomática en la que expresó extrañeza por los cargos contra el general.

17 de noviembre 2020

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retira los cargos por consideraciones de política exterior.

18 de noviembre 2020

Cienfuegos llega a México y es recibido por la FGR sin ser detenido, pero es notificado de una investigación.

14 de enero 2021

La FGR determina no ejercer acción penal contra el general y que no está relacionado con el crimen organizado.