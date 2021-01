Nuestros indiscretos subagentes nos reportan que quien anda "con todo", pero no precisamente trabajando directamente con los ciudadanos sino aprovechando las inestables redes sociales, y de paso dándoles material jurídico a sus adversarios en lo que parecen ser actos anticipados de campaña, es el diputado federal con licencia y ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar. Como aseguran que va en caballo de hacienda por Morena como candidato a la alcaldía de Torreón, algunos oficiosos analistas, seguramente de otro partido, aseguran que ya le metió casi un millón de pesos a la promoción de su imagen en Facebook. Como una nueva estrategia ahora decidió entrarle al cuidado del medio ambiente, aunque no se complicó con tierra y abonos para plantar un arbolito, sino que optó por mandar brigadas de jóvenes a las colonias para regalar bolsas ecológicas, de esas que se pueden utilizar para el mandado y para traer las tortillas, impresas con su nombre e imagen.

De paso, al repartirlas, los brigadistas se avientan un largo discurso para informarles a los que quieren escucharlos quién es el "calefacto" y preguntan si lo apoyarían. Y siguiendo en el mismo tema, los que tampoco son candidatos oficiales, pero andan muy concentrados haciendo lo suyo, son el "carnal" Marcelo Torres Cofiño, quien todo parece indicar que irá solo en la contienda interna del PAN; y el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, quien todo indica que también irá solo en la contienda interna del PRI.

Los que ya se están "lamiendo los bigotes" son los de la "alianza" del PRI-PRD. Nuestros subagentes, disfrazados de confeti reciclado, nos cuentan que circula una lista hecha a mano de la planilla de regidores y síndico de esta coalición en caso de ganar el Ayuntamiento de Torreón. En esta lista aparecen nombres como los de Leticia Castaño como síndica de mayoría, que sería su premio de consolación al no obtener la candidatura a la diputación federal por el distrito 06, y con ello le quitaría el puesto a Laura Reyes Retana. Los demás nombres que aparecen son herencias de las huestes del tricolor y, sobre todo, premio a los que han trabajado los sectores; como primer regidor estaría Felipe González, también aparece Érika Sotomayor, hija del cronista y exmandamás del Poder Judicial Jesús Sotomayor. Otro de los ungidos sería Diego Ontiveros, hijazo de la maestra Flor Rentería. Quien también anda apuntado es Iván Sarmiento, sobrino de Enrique Sarmiento. Y la dinastía Cepeda, que aún no puede creer cómo el profe Mario llegó al Congreso local sin conseguir un solo voto, no podía quedar por fuera, y por ello también se encuentra Xóchitl, hija del suertudo diputado. Otra de los favores es Claudia González, hija de Samuel González, suplente de Eduardo Olmos en el Congreso; y quien quiere repetir en la regiduría es #LordPruebasCovid, Héctor Estrada. Pero alguno de ellos tendrá que ceder su lugar a una representación de "el sol azteca", pues como van en coalición, quien entraría en la planilla sería Blanca Álvarez, para disgusto de otros militantes del PRD.

Dicen nuestros subagentes, disfrazados de cuidador de filas para el pago del Predial en el edificio más caro de la ciudad, que con motivo de la inminente solicitud de licencia del alcalde Jorge Zermeño Infante, quien ya dijo que quiere contender por la candidatura a una diputación federal porque así se lo pidió su partido y por lo tanto se irá a finales de febrero, ya anda a las carreras iniciando "grandes obras" y aprovechando todos los reflectores posibles precisamente "en campaña". Hasta se colgó la medalla por haber logrado la llegada a Torreón de la empresa Polymerals, que invirtió 250 millones de pesos, pese a que, dicen los "ipecos", su Gobierno nunca se ha caracterizado por facilitar la instalación de empresas, dado que no hay un ente que informe sobre estímulos económicos, ni tampoco ofrece planes respecto a la tramitología; es más, ni siquiera a los empresarios establecidos ha logrado convencer en el marco de la pandemia con descuentos en las licencias mercantiles. Por otra parte, ya corren las apuestas de quienes se quedarán al frente del changarro… Perdón, del despacho, pues hay muchos tiradores de los diferentes grupos panistas que se empezaron a disputar el poder. Pero los bien enterados afirman que, de acuerdo con la ley, por ausencia menor a 15 días se quedaría como encargado el primer regidor. Pero como la ausencia es por tres meses, seguro va a ser otra la persona que propondrá al Congreso del Estado el mismo alcalde para que asuma la responsabilidad y, desde luego, que le cubra las espaldas; es lo más importante en año electoral.

A quien ya le está cobrando factura el desgaste de estar becada nueve años al frente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Coahuila es a Eglantina Canales, a quien esta semana "se le hizo bolas el engrudo" con el tema de la caza ilegal de animales en la entidad. La flamante directora no estaba ni siquiera "enterada" de que existe un rancho que ofrece esta práctica, hasta que se difundió por las inestables redes sociales la caza de bisontes, y lo único que se le ocurrió luego de encontrar dónde esconderse de los representantes de la incómoda prensa fue echarle la culpa a la Federación, al decir que los ranchos cinéticos no dependen del Estado, pero los que no dudaron ni un segundo en revirar fueron los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que dijeron que eso es competencia estatal. Nuestros subagentes, disfrazados de escopetas de balas de salva, nos cuentan que la cacería no es una novedad para ciertos polacos; incluso cuando sucedieron los hechos lamentables del ataque armado en la localidad de Villa Unión, los esposos de algunas funcionarias de primer nivel en la provincia estaban de cacería en este espacio "recreativo".

Disfrazados de torunda sin alcohol, nuestros entumidos subagentes nos reportan desde la "capirucha" del sarape y el pan de pulque que no cayó para nada bien la "aparición" que hicieron en la provincia de Coahuila los llamados "Servidores de la Nación" durante el proceso de vacunación masiva para el personal de salud emprendida el pasado miércoles. Y es que dicen los que saben que estos, que cobran en la Secretaría de Bienestar, representan el "brazo electorero" del Gobierno federal para ver, escuchar y registrar libreta en mano todo lo que acontezca en cualquier acción social de la Cuarta Transformación, que, como de todos es sabido, tiene centralizada la distribución y aplicación del biológico a sus tiempos electorales… Perdón, inmunizantes. A decir de los subagentes, los doce "brigadistas" del Movimiento de Regeneración Nacional nomás desacomodaron y entorpecieron los rigurosos procedimientos sanitarios; incluso, algunos se pusieron a vacunar sin conocer el estricto protocolo internacional que existe para ello y hasta pidieron las credenciales de elector como si se tratara de un reparto de despensas o de programas sociales, mientras levantaban los jugosos padrones. Según los subagentes, ni tardo ni perezoso, el "góber" rijoso, epidemiólogo y casi secretario de Salud Miguel Riquelme puso el grito en el cielo y fue tajante al señalar la "innecesaria" intervención de estos empleados federales que ni idea tienen de lo que se está haciendo, porque, a decir de varios integrantes del sector salud, no más estaban poniendo en riesgo la operatividad del plan de vacunación y todo lo que ya se encontraba organizado. Don Miguel incluso criticó la descarada maniobra política que realiza la 4T al politizar el sensible tema de la vacunación y de paso desvivirse en halagos a Morena, que se promueve en sus comerciales como la luz al final del túnel por aportar los recursos económicos para la compra de la vacuna; ¡como si no fuera dinero del pueblo!

Por cierto, nuestros subagentes, enfundados en chalecos antibalas, nos comentan que durante la reunión del "góber" Riquelme con el Mando Especial para analizar con seriedad las cifras sobre incidencia delictiva en la región pues hay preocupación por el incremento en delitos del fuero común y otros hechos "inusuales". Quienes acudieron puntualmente fueron los alcaldes de Torreón, Jorge Zermeño, de Viesca, Nadia Haide Jaramillo, y de San Pedro, Patricia Grado, pero "brillaron" por su ausencia los alcaldes de Francisco I Madero, Jonathan Ávalos, y el mandamás de Matamoros, Horacio Piña, curiosamente ambos representantes de la 4T en la región y a quienes la seguridad parece no importarles, pues primero están sus aspiraciones de reelegirse. No importa que los delitos en sus municipios tengan azotada a la población, ya después habrá tiempo para esas minucias.