Alza de precios, reventa y largas filas por oxígeno

De una lista de más de 100 empresas que rentan, venden o recargan tanques de oxígeno en el país, así como concentradores, sólo siete reportaron existencia, pero en su mayoría sólo los llenan de nuevo o los venden; ante dicho panorama y al incremento de contagios de COVID-19, en redes sociales y en tiendas en línea se ofertan estos productos con precios exorbitantes.

"Vendo y rento tanques de oxígeno de 682 litros, la venta está en 11 mil 500 y la renta en mil 500, con un depósito de 8 mil pesos", publicó un usuario de Facebook, quien indica que son de la marca MEDFEX y se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la tienda en línea Claro Shop se ofrecen tanques de oxígeno de la misma capacidad en 9 mil pesos y concentradores que van de los 30 mil a 35 mil pesos; sin embargo, al momento de querer adquirirlos, la página indica que no hay en existencia.

De acuerdo con Ricardo Shieffeld, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una recarga de oxígeno medicinal oscila entre 850 y 900 pesos, esto para un tanque de 10 mil litros, y reconoció que hay empresas que han aumentado los precios de manera exponencial, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de abusos.

Se constató que las filas son tan largas que doblan la cuadra, tal es el caso en Comercio 119, en la colonia Escandón.

En cuanto al precio de los productos en esta sucursal de la empresa Infra, un tanque de oxígeno de 682 litros tiene un costo de 5 mil 999 y la recarga cuesta 198 pesos, en tanto que el de mil 725 litros ya no está en venta ni en renta, sólo recarga y ésta cuesta 220 pesos.

Victoria lleva formada hora y media. En casa, su esposo es quien tiene COVID, ella fue dada de alta hace dos semanas y ahora le tocó cuidar de su marido.

"Antes de que acabara el año enfermé y por mi saturación, que estaba en 82, me mandaron oxígeno; mi esposo consiguió aquí, todavía pudo comprar el tanque en 5 mil pesos, me parece, y ahorita en la recarga me gasto 600 pesos, y el tanque es de 10 mil litros; no nos ha tocado desabasto, pero sí hay que ser muy pacientes, porque las filas son largas", dice.

A dos cuadras del distribuidor de oxígeno, una familia vende tanques por casi el triple de su costo: en la banqueta acomodan cuatro, pero aseguran que en su casa tienen cerca de 50, además de concentradores, que rondan en los 50 mil pesos.

"Es de 682 litros, está en 14 mil pesos, viene con carrito, carga de oxígeno y cánula nasal, aquí nada más ponemos cuatro, pero si necesitan más, en casa tenemos, nos ponemos aquí porque es más fácil que vender por internet. Concentradores nos quedan varios, pero esos son más caros, en 45 tenemos uno y 50 [mil]", dice uno de los integrantes de la familia que dice habitar en la colonia Escandón.