'La gente no entiende'; doctor renuncia por irresponsabilidad ante COVID-19

Un doctor en Argentina, se ha pronunciado a través de un video en redes sociales sobre la 'irresponsabilidad' de algunas personas ante la pandemia por COVID-19 y los cuidados que ésta conlleva para prevenir posibles contagios, lo que lo ha llevado a renunciar a su cargo.

Marcelo Lemus, de 64 años y residente de la provincia de Entre Ríos, comentó a través del video que ha tenido que ver morir a tres de sus compañeros, mientras que pese a la cantidad de casos presentados en el país por COVID-19, la gente continúa saliendo a fiestas sin seguir los cuidados y medidas de prevención recomendadas.

"Yo acabo de renunciar, esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos. Si la gente no entiende que, si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y adolescentes, va a terminar en algo mucho peor (...) No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio", dice Lemus en el video.

Actualmente Argentina registra hasta la fecha más de 45 mil muertes por COVID-19.

