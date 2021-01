Hombre es grabado caminando por la calle con un rifle de asalto y ahora es buscado por la policía

El suceso fue grabado en El Bronx, Nueva York, cuando una cámara de seguridad captó a un hombre mientras caminaba sobre la avenida Webster cargando con su mano izquierda un rifle de asalto equipado con un cargador de alta capacidad.

Medios locales reportaron que el sospechoso, quien vestía con una chamarra roja con la capucha puesta, causó 'miedo y alarma' entre las personas que lo vieron caminar.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que no se reportaron incidentes con armas de fuego cerca del lugar por donde caminó el sospechoso pero aun así están en busca del sospechoso porque la posesión de rifles de asalto en el estado de Nueva York es ilegal.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al sospechoso pero publicaron el video del incidente y pidieron la asistencia del público para identificarlo.

WANTED for RECKLESS ENDANGERMENT : On 1/14/21at approx. 3:30 PM front of 3560 Webster Ave @nypd47 #Bronx The suspect was in possession of an assault rifle.. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $2,500. pic.twitter.com/9hjqMOk2K9