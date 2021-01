Camillero del ISSSTE quema su uniforme y renuncia tras no recibir vacuna

Daniel Guadarrama, enfermero camillero del ISSSTE de Nayarit con 8 años de experiencia en su labor, publicó en las redes sociales un video donde renuncia a sus funciones tras no recibir la vacuna contra el COVID-19.

"Estuve trabajando desde que empezó el covid con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron detrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, mencionó.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

El hombre reportó irregularidades en la repartición de vacunas, pues aseguró que compañeros del hospital que no han estado en contacto con pacientes COVID, sino detrás de un escritorio, han recibido la dosis primero que otros.

Además, para 'agregar valor' a su renuncia, Daniel tomó su uniforme y lo roció en líquido flamable para después proceder a prenderle fuego a manera de protesta.

El video, hasta el momento, ha sido reproducido más de un centenar de veces, recibiendo el apoyo de algunos internautas.

DRC