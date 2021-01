'¿Necesitas ayuda?'; mesera salva a niño víctima de abuso con mensaje en servilleta

Una camarera en Florida, se convirtió en la salvación de un niño víctima de abuso por parte de sus propios padres, después de que la mesera le pidiera al niño a través de un mensaje en una servilleta que le dijera si necesitaba ayuda.

De acuerdo a Daily Mail, los hechos trascendieron el día primero del mes en un restaurante ubicado en la ciudad estadounidense de Orlando, donde la mesera identificada como Flavine Carvalho, acudió a tomarle la orden a dos adultos que eran acompañados por dos menores, percatándose que uno de estos presentaba diversos moretones en su rostro y brazos.

Después de tomar la orden de la familia y parecerle extraño que el padre no pidiera nada para el niño quien se mostraba cohibido, ésta escribió la frase 'Do you need help? Ok' (¿Necesitas ayuda? Ok) en una servilleta que le mostró al niño, cuidando que el hombre no la viera.

Pese a que primero el niño negó necesitar ayuda mostrándose asustado, la mesera volvió a preguntárselo a través de otro mensajes, recibiendo esta vez una confirmación por parte del menor.

Carvalho reportó inmediatamente la situación a la policía, quienes tras hablar con el menor éste confirmó que era víctima de violencia por parte de sus padres, quienes según sus palabras solían atarlo y golpearlo, además de colgarlo de cabeza en una puerta.

Timothy Wilson y Kristen Swann, padres del niño, fueron detenidos y arrestados por cargos de abuso infantil.

"Estamos orgullosos de que alguien como ella viva y trabaje en nuestra comunidad", dijo la policía de Orlando respecto a la mesera que alertó a estos sobre la situación del niño.