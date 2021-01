Películas que supieron combinar con éxito dos géneros cinematográficos

El género cinematográfico de una cinta le da una identidad, porque al apegarse a un tipo de acercamiento y sus reglas, parte de lineamientos específicos con los que puede jugar, experimentar y crear. Partir desde dos géneros cinematográficos diferentes y saberlos combinar bien, para no sólo dar resultado, sino sorprender nutriendo la historia que se propone, no es cosa sencilla y los que lo han logrado con maestría, destacan satisfactoria y recomendablemente.

Thor: Ragnarok

Aunque las películas del Universo Marvel suelen estar teñidas de humor, esta fue la primera que se adentró de lleno en la comedia, además de la acción. Y salió perfecto, gracias a un balance de tono.

Cowboys & Aliens

Mitad western, mitad relato de ciencia ficción, el título lo explica todo. El concepto es muy atractivo aunque la narrativa flaqueara un poco, pero la cinta destacó precisamente por la combinación.

Spontaneous

No es sólo una comedia romántica adolescente, es también una historia con cierto grado de fantasía y/o ciencia ficción, con jóvenes explotando ‘espontáneamente’ y un inesperado romance entre dos.

Anna and the Apocalypse

Propone no dos sino tres géneros cinematográficos, pero son su sello distintivo, tan bien llevado y del que saca provecho, lo que la hace tan recomendable: una comedia negra navideña de zombis.

Assassination of a High School President

Nunca encontró el reconocimiento que se merece y eso pesa, pues sabe divertirse bien con sus ideas, que plantean una cinta satírica adolescente, estilo noir, con su misterio y tinte detectivesco.

The Cabin in the Woods

Única porque parte precisamente de la burla a los clichés del género de terror adolescente, la película es tanto comedia como horror, con un poco, de paso, de ciencia ficción. Y todo funciona.