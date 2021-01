VIRAL: Captan a camión de mudanzas en la Casa Blanca

La fotografía, que muestra cómo un grupo de operarios descargan varios palés con cajas vacías en una de las entradas de la Casa Blanca, ha suscitado comentarios en Twitter como "hemos esperado cuatro años para ver esto", "¡qué bella vista!" o "¡está sucediendo!".

A tan solo unos días de que el presidente dé el relevo a su sucesor, Joe Biden, el próximo 20 de enero, la mayoría de los comentarios celebran la inminente salida de Trump y su familia, que previsiblemente se mudarán a Florida.

Según informó el Departamento de Estado, el todavía presidente electo pasará la noche anterior, la del 19, en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington.

Here's a moving truck outside of the White House to make your day just a little bit better.pic.twitter.com/WfPmgl5bnw