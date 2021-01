Mujer francesa lleva 3 años tratando de demostrar que está viva

Fue en 2017 que Jeanne Pouchain se enteró en el periódico de la noticia de su muerte, excepto que estaba viva. Según una carta oficial del tribunal de apelación de la ciudad de Lyon, había fallecido y se pedía a sus familiares que pagaran un dinero que presuntamente debía.

"Mi problema es que me han declarado muerta. Estoy viva por mi esposo, por mi hijo, por mis seres queridos, por las personas que me rodean, pero por el sistema de justicia, estoy muerta", lamenta Jeanne, de 58 años, que vive en comuna rural de Saint-Joseph.

Tras la noticia errónea de que había muerto, información proporcionada por una de sus exempleadas, con quien estaba en una disputa legal, ha estado intentado anular legalmente la declaración, pero se ha topado con trabas burocráticas que no la llevan a ningún lado, recoge el Toronto Sun.

Mientras tanto, no tiene un número de seguro social, ni licencia, ni identificación ni cuenta bancaria, nada, porque su nombre fue borrado de los registros oficiales de ciudadanía. "Siento que estoy viviendo una pesadilla", comenta.

“Lo más importante es demostrar que estoy viva. Para demostrar que existo. Quiero que el estado me devuelva mi identidad", pide Pouchain. “Fui a ver a un abogado que me dijo que se resolvería rápido, ya que había estado con mi médico, quien certificó que todavía estaba viva. Pero debido a que hubo un fallo legal, aquello no fue suficiente”, explica.

Según su abogado, la razón por la que fue declarada muerta fue porque la exempleada y abogado de ésta culparon a Pouchain de que no se había hecho el pago que la empresa en que trabajaban ambas debía proporcionarle a la demandante por un despido injustificado. La exempleada presentó una apelación del caso y como Jeanne no respondió a la correspondencia sobre el litigio, pensaron que había muerto. Un juez aceptó la afirmación y determinó que el esposo e hijo de Jeanne debían pagar por la deuda.

“Es una historia totalmente loca. No lo podía creer. Nunca pensé que un juez declararía muerto a alguien sin un certificado. Pero el demandante afirmó que la Sra. Pouchain estaba muerta, sin proporcionar ninguna prueba y todos lo creyeron. Nadie lo comprobó”, dijo el abogado de Jeanne, cita el sitio Gizmodo.