Tigre escapa de su casa y siembra pánico entre habitantes de Hidalgo

Un tigre se encargó de sembrar temor entre los habitantes de la comunidad de Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, tras escapar de su casa y deambular cerca de las casas de vecinos quienes reportaron el hecho a través de redes sociales.

Un video difundido en redes sociales, muestra al felino trepado en una barda como si fuera un gato mientras lo graba un mujer que se queja de la irresponsabilidad de los dueños de éste, agregando que el tigre puede resultar peligroso para sus hijos e incluso su mascota ya que prácticamente se encuentra en su casa.

"Mi hija está en la casa solita, me marca (...) se vuela de ahí (de la barda) Dios no lo quiera le pasa algo a mi hija y ustedes con sus pu... mam... de sus pin... animales, su pin... patrón. Ahorita mi niña está ahí adentro y me habla llorando que el pin... tigre está aquí afuera. Mira, donde se brinque nada más mata a mi perro", se escucha reclamar a la mujer a unos hombres mientras estos intentan capturar al felino.

"Está brava w...", se escucha decir a uno de los hombres cuando el animal ruge y lanza un zarpazo en su defensa.

Presuntamente el tigre pertenece a un habitante de la localidad ubicada a espaldas de un kinder en Texcaltepec.

Otro video muestra al felino más calmado y cerca de un perro chihuahua, al cual ni siquiera le hizo caso.

Habitantes de la zona reportaron el hecho a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnat), ya que aseguran que además del cachorro hay un tigre adulto.