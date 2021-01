Cuatro personas con el mismo nombre se unen para formar una banda

Cuatro personas que comparten el mismo nombre, Paul O'Sullivan, han decidido formar juntos una banda de música, incuso cuando viven en diferentes partes del mundo.

Paul de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, conoció los demás a través de internet y se hicieron amigos. "Una noche, estaba agregando indiscriminadamente a Paul O'Sullivans en Facebook y una buena cantidad de ellos aceptaron mi solicitud de amistad", dijo O'Sullivan a CBS News.

Conocido como Baltimore Paul, este hombre contactó a muchas más personas homónimas hasta darse cuenta que varios eran también músicos como él. “Sentí como si el universo me estuviera desafiando a hacer algo con este escenario fortuito", dice.

Tres más de los ‘Pauls’ accedieron a formar un grupo musical, llamado evidentemente The Paul O'Sullivan Band. Manchester Paul está en el bajo, Pennsylvania Paul en la percusión y Baltimore Paul y Rotterdam Paul en la guitarra y la voz.

"En este mundo, a veces piensas que se ha hecho todo", dijo Manchester Paul, de Reino Unido.

Su primer sencillo fue lanzado a principios de 2020. Cuando llegó el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, se dieron cuenta que la banda de todas formas funcionaba a distancia, así que aprovecharon para grabar un álbum completo durante este tiempo.

"Se siente muy bien poder contactar a personas del otro lado del mundo cuando estás encerrado porque no te sientes solo en este momento", dijo Rotterdam Paul, de Holanda.

"Una vez que llegó COVID, muchas puertas se les cerraron a los músicos. [Baltimore Paul ya abrió esta puerta, ¿verdad? Entonces teníamos un propósito adicional", dijo Pennsylvania Paul. "Y creo que para mí, eso me dio mucha satisfacción, que no estaba excluido de todo. Que de hecho, podíamos lograr cosas, a pesar de la nueva adversidad. Todo el mundo dijo que no y Paul O'Sullivan Band dijo que sí", agrega.