Autobús patina sin control en una carretera nevada

Esto sucedió en la ciudad de Halifax, en Inglaterra. Como se observa en el clip, el conductor pierde el control del vehículo dado que por la nieve y porque la vía iba cuesta abajo, el autobús comienza a girar solo peligrosamente de lado.

El vehículo casi termina chocando con un auto que circulaba en el carril contrario, pero el conductor evita el accidente al lograr frenar a tiempo.

