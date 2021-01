Sin definir, descuentos en licencias mercantiles

Será en el futuro cercano cuando se precisen los descuentos que se otorgarán al comercio organizado en el tema de las licencias mercantiles, así lo confirmó ayer el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, en referencia a los señalamientos que ha realizado la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) sobre la necesidad de que se les cobre solamente el 50 por ciento de ese concepto como medida de apoyo.

Zermeño negó que no se tenga disponibilidad de realizar encuentros con los representantes de ese grupo o de otras cámaras comerciales en la ciudad, por lo que pidió que se evite acusar al Ayuntamiento de Torreón de que no existen los canales o tiempos adecuados para discutir el descuento en las licencias mercantiles y otros temas de importancia para ese gremio.

"Siempre a principios de año nos ponemos de acuerdo, el año pasado hubo un descuento importante en el pago de las licencias, yo creo que lo vamos a hacer, al rato (jueves) tengo una reunión con ellos, no le veo problema, hemos dado todas las facilidades para que la gente cumpla y mantenemos un diálogo respetuoso, no necesitan acusarnos de que no hemos hecho o no".

Hace días el propio alcalde de Torreón informó que sí se estaba analizando el posible descuento en las licencias mercantiles, pero anticipó que no sería del 50 por ciento como se estaba solicitando de parte de la iniciativa privada, sino de alrededor del 30 por ciento y en apego a las propias necesidades financieras de la actual administración.

"Lo hemos hecho cada año y lo haremos este año para buscar un apoyo, para que la gente cumpla con sus obligaciones", señaló Zermeño Infante.

Cabe recordar que en 2020 se tuvo un aumento en el costo de las licencias mercantiles y se fraccionaron los montos a cobrar dependiendo del tamaño del negocio, su número de trabajadores y otros aspectos técnicos, situación que generó molestias de parte de los comerciantes en general, ese mismo esquema se mantiene para este año, aunque bajo la promesa de otorgar descuentos considerando la afectación que se ha tenido en la iniciativa privada por el tema de la pandemia.