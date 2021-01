Alertaron fallas en Metro desde noviembre

Desde noviembre de 2020, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro alertaron que el Puesto Central de Control (PCC1) presentaba fallas que podían ocasionar un accidente en vías. Los tableros ya no contaban con luz y los transformadores que proporcionaban energía al sistema debían ser cambiados, contaron trabajadores del sistema.

Entre lo reportado están las ocasiones en las que los tableros no funcionaban y debían controlar el paso de los trenes con un gráfico hecho a pulso y con jabones pequeños. Todo esto quedó registrado a través de un video difundido en redes sociales.

Además, expusieron que los transformadores eran muy viejos, pues algunos están desde el inicio de las operaciones del Metro.

Sobre el derrame de aceite, que fue la premisa que adelantaron las mismas autoridades desde el día del siniestro ocurrido sobre la calle Delicias, comentaron que pudo ocasionarse por la falta de mantenimiento que denunciaron.

Los empleados contaron que la operación de las líneas 4, 5 y 6 representa un riesgo, puesto que fueron conectadas de manera directa a un transformador, y no pueden ser desenergetizadas, además que los conductores no pueden saber qué es lo que se encuentra de frente a ellos porque no opera el PCC1 y no hay visualización.

Este jueves, la titular del Metro, Florencia Serranía, expuso que hay seguridad en las líneas 4, 5 y 6 porque además de que opera el sistema tetra -que es la radiocomunicación entre operadores y reguladores- está funcionando el pilotaje automático que detiene la marcha de los trenes si hay otro adelante.

Fuentes del STC describieron el incendio en la subestación como "extraño" porque la mayor carga de energía que reciben los transformadores se da entre semana, cuando hay mayor cantidad de trenes en vías, y no un fin de semana, en donde disminuye la flotilla.

Estimaron que tal como ocurrió en la investigación por el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, las autoridades buscarán responsabilizar a trabajadores sobre el incendio.