Diana Angón y sus acentos visuales

El grafiti fue su cuna. Hace aproximadamente 13 años, Diana Angón recorría las calles de la ciudad con aerosol en mano e impregnaba un lenguaje pictórico en los muros torreonenses.

Su presencia en la comunidad hip hop resaltaba por el simple hecho de ser mujer; con el pseudónimo de 'Lusha', se desenvolvió en un entorno donde suele predominar la visión masculina.

"Sí, me repetían mucho: '¡Ah! ¡Pinta como hombre!' Y no sabía si sentirme bien o mal, pero igual y siempre impuse cierto respeto porque el trabajo que hacía me respaldaba, les gustaba y me respetaban de cierta forma".

Angón ha abierto su espacio personal, un estudio ubicado en la colonia Las Carolinas, donde actualmente se ha enfocado en la práctica del tatuaje y la escultura. No obstante, tiene presente sus inicios.

"Al grafiti le debo el 80 por ciento de mis amistades".

Pero sus intereses siempre la han empujado a descubrir nuevas facetas y la necesidad de una obra más portátil provocó que se relacionara con el acrílico, donde la figura de la mujer continúo siendo el punto de partida de su obra. Aunque asegura que este enfoque es más estético que ideológico.

Su obra se centra en la escala de grises, donde el blanco y el negro le permiten expresar sus ideas. En esa búsqueda visual, la lagunera estudió diseño gráfico y los vientos de la vida la llevaron a Guadalajara en 2017. La urbe tapatía amplió su visión artística, pues le permitió conocer a personas de todo el país, incluso del mundo.

Allí se le presentó la oportunidad de trabajar en una tienda de grafiti, ubicada en el centro de la ciudad.

"Fue algo bueno para mí porque al ser una ciudad más grande, hay más gente, más cultura. Allá es una cultura diferente, vi mucho arte en los negocios. Contrataban a muchos artistas urbanos y los decoraban bien chido, bien grandotes. Eso le da mucha vista y estaría chido que lo implementáramos aquí".

EN REDES SOCIALES

Angón ha sabido aprovechar el poderío de las plataformas virtuales para trasladar su arte a todo el mundo. Así contactó con el fran cés Teddy Andreopa, quien compró una de sus obras.

La artista envió su creación a París, junto a algunos stickers y le pidió a Teddy que tomara fotografías con las pequeñas estampas. Lo que Angón no se esperaba era que Teddy compartiera los stickers con sus amigos, así la obra de la lagunera apareció en ciudades como París, Amsterdam, Roma, Jerusalén o Bangkok.

Es por internet que comercializa sus obras y expone algunos adelantos. Además, le permite tener contacto con artistas de todo el mundo, con quienes intercambia trabajos e ideas.

Para Angón, el arte es un bálsamo capaz de paliar las emociones, especialmente aquellas dolorosas.

En esta resonancia, su amplitud artística no se detiene y en su árbol pictórico han brotado las ramas del tatuaje y la escultura.

Fue hace un año que la lagunera retornó a su tierra, donde su estudio se ha convertido en su refugio y en el centro de su producción. Intervenir la piel humana le ha significado otro reto, aunque resalta que ahora la escultura es la tierra de sus exploraciones.

"A veces las empiezo de cero, especialmente la figura femenina la hago en cerámica moldeable (...) Me llamaría hacer la escultura para joyería. Ya ves que los anillos también se hacen a mano, pero todo inspirado en lo que es el grafiti o el tatuaje".

El acto de ver su obra conclusa le produce un sentimiento de satisfacción. Más si este viaja a otra parte del mundo. Angón ha logrado exportar a países como Francia, Italia y Holanda.

"Está chido porque han sido intercambios de gente que admiro y que ahora también tienen algo mío".

Por último, comenta que el arte ha sido todo en su vida, un testigo de sus malos y buenos momentos.

"Creo que las personas que pintan crean lo que sienten en ese momento y pues te digo, siempre habrá alguien a quien le guste".