Avanza eliminación de órganos autónomos

Al continuar con su plan para eliminar organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los primeros que serán absorbidos por secretarías y dependencias serán aquellos que no necesitan reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo.

En conferencia, el mandatario señaló que seguirán aquellos organismos autónomos creados por ley, de los cuales, detalló, existen alrededor de 200 y cuya desaparición representaría 50 mil millones de pesos de ahorro.

"Vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo, lo que hemos hablado. Entonces, primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal, y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico.

"Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y cuánto nos cuestan, y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes. Por ejemplo, el Ifetel es posible que regrese a Comunicaciones (SCT), como estaba anteriormente, entonces, por qué no regresa y nos ahorramos muchísimo", indicó.

En Palacio Nacional, el Presidente señaló que también se revisará que en su plan de eliminar estos organismos no se incumpla con algún punto que esté establecido en el T-MEC.

"Haré un planteamiento en el G20 sobre censura en redes sociales". En el Salón Tesorería, el mandatario federal adelantó que en la próxima reunión del G20 planteará el tema de la censura en redes sociales, pues aseguró que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho a la libertad de expresión.

"No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, en ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares", dijo el Ejecutivo.

"Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad. No a la censura", dijo.

Antes de dar por terminada la conferencia de prensa para ir a desayunar, el presidente López Obrador recordó al actor Jorge Arvizu, "El Tata", y a "Benito Bodoque", personaje de "Don Gato y su Pandilla" de quien Arvizu dobló la voz, y destacó que fue de los pocos famosos que expresó su apoyo al movimiento de transformación.