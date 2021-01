Gobernador de Sinaloa llama 'locura' a rumor de que fue vacunado contra COVID

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, puntualizó que es una locura la versión propagada de que recibió la vacuna de Pfizer, puesto que jamás haría una cosa así, ni permitiría que lo hicieran con sus funcionarios, puesto que eso sería un abuso.

Durante una gira de trabajo por la Sindicatura de El dorado, en Culiacán, donde visitó el nuevo mercado público, aclaró que sólo acudió, junto con su esposa y el secretario de Salud del Estado, Efrén Encinas Torres, a atestiguar el inició de la aplicación de un primer lote de vacunas al personal del sector salud.

"Me voy a vacunar cuando me toque; Sabrá dios cuándo, pero algún día me tocara", enfatizó.

Ante las versiones y conversaciones surgidas en redes sociales de WhatsApp y Telegram de que fue vacunado junto con su esposa, desmintió la versión y estableció que no va a permitir que ningún funcionario tenga privilegios, puesto que en caso de darse va a ser exhibido públicamente, por ser una burla y un abuso.

Ordaz Coppel dio a conocer que en el sector salud que se inició la vacunación del personal en 28 hospitales estatales, se tiene contemplado que la cobertura, se incluya a los del sector privado, para cerrar en una primera fase, al personal de primera línea.

Volvió a dar a conocer que priva un gran interés de empresarios y grandes comerciantes por sumarse al fideicomiso que se integró con 30 millones de pesos, para hacer una compra consolidada de vacunas, a fin de dar cobertura ellos a sus trabajadores.

Apuntó que sólo los socios de la firma comercial Coppel, que tiene un registro a nivel nacional de cien mil trabajadores, han expuesto su interés por contribuir con recursos para la compra de 200 mil vacunas, cien mil para sus empleados y el resto para la población de Sinaloa.

En este reglón, el Ejecutivo Estatal destacó que se hacen las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para obtener los permisos correspondientes, puesto que se han suscrito varias cartas de intención de compra con varios laboratorios, sin precisar algún los precios.