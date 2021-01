Buscará Nuevo León que vacuna rusa contra COVID sea fabricada en el estado

El secretario estatal de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que viajará a Rusia para contactar a directivos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, creador y fabricante de la vacuna Sputnik, para ver la posibilidad de comprar el biológico para vacunar toda la población del estado, sin depender de la Federación, porque hasta hoy han llegado muy poquitas vacunas para el coronavirus.

Con apoyo del director de un hospital privado que tiene "contactos" en Rusia, dijo asimismo De la O, sabe que es muy posible que Gamaleya se instale en Nuevo León para producir vacunas no sólo para los habitantes del estado y de todo el país sino también de otras naciones.

"Platiqué con el director del Hospital Ángeles, Edmundo Mesta Casavantes, quien tiene un grupo de amigos que se contactaron autoridades de Salud de Rusia, nos van a recibir para ver la posible venta de vacunas a Nuevo León y que muy probablemente el laboratorio Gamaleya se instale en el estado para fabricar vacunas", comentó el secretario.

Expresó que si el gobierno estatal ha invertido miles de millones de pesos (afirman que tres mil 200 millones) "invertir 500, 600 millones –para vacunas- no es nada para las vidas que vamos a salvar, y si no es con Rusia con otro país que nos vendan a Nuevo León que es un estado fuerte y poderoso que podemos hacer cosas diferentes para hacer cosas extraordinarias".

Aunque reconoció que primero tendría que conversar con los rusos sobre la posibilidad de que puedan fabricar la vacuna Sputnik en Nuevo León, y la fecha en que estarían produciendo el biológico, señaló que el gobierno estatal les facilitaría todos los procesos para que se instalen en el estado donde hay mucha gente brillante, para producir vacunas y salvar a una sociedad que se está muriendo.

"Estoy con eso y buscando otras vacunas, para no tenernos que esperar a lo lento que va el proceso de la entrega de las vacunas del gobierno federal, no es fácil entregar a todos, en Nuevo León hemos tenido, pero queremos más, somos cinco millones y medio y hemos recibido 19 mil, prácticamente no es nada, pero hay que seguir avanzando", dijo De la O.

Afirmó que todavía no tiene una fecha sobre su viaje a Rusia, "y bueno, pues vamos a seguir insistiendo con todos los amigos, hay mucha gente que tiene contactos y los aprovecho".

Expuso que la situación es cada vez más crítica en el estado por los contagios, hospitalizados y defunciones y por eso el gobierno estatal necesita comprar vacunas.

Reiteró que tienen que buscar el biológico en otros países "para ver si lo podemos traer a Nuevo León, debemos hacer un gran esfuerzo de vacunación de siete días las 24 horas como lo hacen en los países del primer mundo, aunque no tengamos tiempo para dormir. ¡Imagínense qué padre sería! Y no sólo vacunar al personal de salud y adultos mayores, a todos los mayores de 18 años", señaló el secretario.

Al dar a conocer la evaluación del Semáforo Epidemiológico correspondiente a la semana 01 del 2021 comprendida del tres al nueve de enero, dijo De la O, registró seis de los diez indicadores en riesgo máximo, siendo el peor escenario desde que inició la pandemia, pero no se incrementaron las restricciones, y se mantuvo el cierre dominical de negocios esenciales y no esenciales con excepción de farmacias y gasolineras.

Asimismo, al reportar las cifras diarias de COVID-19, informó que en las 24 horas previas hubo 955 contagios la cifra más alta en toda la pandemia, al tiempo que también se estableció récord en personas hospitalizadas con mil 951 pacientes, alcanzándose un porcentaje de 84 por ciento en ocupación de camas. Con las 36 defunciones registradas son ya siete mil 012 mientras el total de pacientes infectados de COVID-19, suma 134 mil 608 personas.

En otro orden de ideas, De la O señaló que ante la saturación de pacientes COVID que enfrenta el IMSS de Nuevo León y el agotamiento de su personal sanitario, además de que el gobierno estatal lo apoyará para reconvertir 50 camas y 20 ventiladores, este día llegaron seis integrantes del Seguro Social de Coahuila y 20 de Tamaulipas, mientras están por llegar 60 de Chihuahua.

Finalmente, señaló el secretario que de agravarse la situación de la pandemia se podrían cerrar todos los establecimientos comerciales no sólo en domingo, sino otros días de la semana, y hasta se podrían suspender o posponer las elecciones previstas para el seis de junio.