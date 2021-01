Se registra 'El Mijis' como aspirante a diputado federal por Morena

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", dio a conocer en su cuenta de Twitter que ya se registró como aspirante a una diputación federal por el partido Morena; en el mensaje aseguró que la búsqueda de un escaño en el Congreso de la Unión no tiene nada que ver con "el hueso".

En su publicación el legislador potosino sostiene: "No, ¡no es el hueso!; me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles ¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar!".

Cabe recordar que a finales del año pasado en una transmisión en vivo en donde se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Carrizales Becerra se comprometió a petición del propio presidente morenista a buscar la diputación federal y desde esa tribuna defender los derechos de los "chavos banda".

De acuerdo a información del Congreso del Estado de San Luis Potosí, "El Mijis" es el diputado con más ausencias a las sesiones de trabajo del legislativo local, aunque en varias ocasiones lo ha atribuido a sus distintos viajes por otros estados de la República y por atender cuestiones de salud como el cáncer que logró vencer recientemente.