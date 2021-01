Mujer pierde su trabajo por golpear a simpatizante de Trump durante las protestas en Washington

El incidente fue grabado durante las manifestaciones a favor del actual presidente estadounidense Donald Trump, realizadas en Washington D.C., cuando Ashanti Smith, de 28 años, salió a las calle para tomar aire fresco durante su descanso en el trabajo y fue confrontada por la multitud de manifestantes, quienes, de acuerdo a Smith, comenzaron a insultarla luego de que ella les pidiera tomar distancia por el COVID-19.

Ante la tensa situación, Smith comenzó a grabar a sus agresores y una mujer, identificada como Therese Duke, de 50 años, intentó quitarle su teléfono celular y Smith reaccionó con agresión y le asestó un puñetazo en la cara Duke, el cual le provocó una hemorragia.

El video de la agresión ase volvió viral en redes sociales y la hija de 18 años de Therese, Helena Duke, compartió el video en su cuenta de Twitter reclamándole y mofándose de su madre al escribir: 'Hola mamá ¿recuerdas cuándo me dijiste que no debería ir a las protestas de BLM (Black Lives Matter) porque podrían ponerse violentas?... ¿ésta eres tú?'.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent...this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO