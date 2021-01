Por respeto a México, ¡ya no hables!: El 'Mijis' a Samuel García

El diputado potosino Pedro César Carrizales, mejor conocido como El Mijis, se lanzó en Twitter contra Samuel García por los dichos de una entrevista de 2015 que hizo el senador por Nuevo León.

El fragmento de la entrevista que circula en redes se escucha decir a Samuel García: "¿Has escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan? Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto anonadado, de que ‘ay, se escucha muy frío’, pero es real".

La declaración causó que Carrizales Becerra llamara a García Sepúlveda a ya no hablar “por respeto a ti mismo y a todo México".

"Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel García), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan) @samuel_garcias por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables!", dijo @mijisoficial.

En su mensaje, El Mijis recordó una de las polémicas recientes de Samuel García, quien dijo que su adolescencia fue difícil porque su papá lo obligaba a cargar palos de golf.