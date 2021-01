Seis películas de horror en las que el villano sobrevive

La idea clásica en cualquier relato es que el bien siempre triunfa y los malos son detenidos, sus planes frustrados y sus malicias revertidas o contrarrestadas. Pero esta es la estructura básica que, no obstante, no siempre dicta el camino de las historias, para bien o para mal.

En las cintas de terror, cuando el mal triunfa, la sorpresa es aún más grande, dado que dentro del género, la pelea por detener al villano es un camino que implica la vida o la muerte. El final inesperado, sobra decir, le añade un atractivo interesante a este tipo de historias.

The Neon Demon

La cinta es un atinado estudio de personajes en relación a temas como la fama, la superficialidad, la belleza y las obsesiones. Trata de unas competitivas modelos que están convencidas que para triunfar necesitan comerse, literalmente, la belleza de la otra, y lo logran, lo que es escalofriante.

The Boy

Increíblemente astuta o risiblemente predecible, la cinta no deja indiferente a nadie, pues parte de un concepto atractivo, una niñera contratada para cuida al ‘hijo’ de una pareja, pero el hijo es un muñeco, hasta que se revela que el chico vive entre las paredes y no, los héroes no lo logran matar.

Truth or Dare

El concepto es exagerado pero por eso divertido, un juego de ‘verdad o reto’ en que no cumplirlo implica la muerte, ya que es parte de un ritual en que una entidad maligna sirve como mediadora. ¿Cómo librarse de su control? Es imposible y al final los sobrevivientes la dejan libre al mundo.

Don't Breathe

Trata sobre un grupo de jóvenes que deciden entrar a robar a la casa de un hombre ciego y, a pesar de la premisa, el villano es el dueño de la casa, que esconde varios oscuros secretos. El plan toda la película es matarlo para que no los mate primero y aunque que casi lo logran, al final no es así.

Urban legend

Parte de lo que la hizo tan entretenida fue la forma como aprovecha cada cliché del género, dándole un giro ‘malo’ a propósito. Trata de un asesino en un campus universitario y cuando se revela quién es el culpable, contra todo pronóstico, vive; igual que sucede en la secuela, por cierto.

Alien: Covenant

La secuela de Prometheus ronda más en el terror que la anterior al poner a un grupo de humanos contra dos amenazas aterradoras, los xenomorfos por un lado pero, más peligroso aún, un robot que se hace pasar por amigo y termina siendo su perdición, pues no busca ayudar sino a los aliens.