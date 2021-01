Mexicano aprovecha 'mitote' pro Trump en EUA para vender sus hot dogs

El mexicano aprovechó las protestas pro Trump en la ciudad de Los Ángeles, California para colocarse en el centro de las aglomeraciones y ofrecer sus deliciosos hot dogs.

A sus 53 años, Don Efra supo que corría riesgo al asistir a una concentración 'de extremistas', según relató para el portal 'Al Nivel', donde también mencionó que no le importó y decidió ganar dinero.

El suceso ocurrió el pasado 6 de enero, cuando comenzaron las manifestaciones al exterior del Capitolio en Washington, D.C, donde se llevaba a cabo la certificación de victoria electoral al demócrata Joe Biden.

Al igual que en Washington, se llevaban a cabo protestas en todos los 50 estados de manera simultánea.

A través de la cadena de Fox 11 su carrito se hizo viral al ser captado en el 'corazón' de la protesta, por lo que rápidamente se extrajo el contenido y se envió a todas las redes sociales.

What up y'all! So I came across the hustla from yesterday!! Unfortunately was hit with tear gas and had to go home early. Let's show him some LOVE by helping the raza out. Any little bit helps!

Please RT#LosAngeles#RamsHouse@RamsNFL#ChangingLives2021https://t.co/RgkGiAUOsb pic.twitter.com/y3cCtAqNtA