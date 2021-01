Se lanza al océano para salvar a un águila enredada en un sedal de pesca

El sujeto, llamado Greg Messer, se lanza al océano al ver al águila a punto de morir enredada en la red en la bahía de Hervey, en Queensland, reporta la agencia Ruptly.

Messer comenta que primero cortó la línea de pesca, ya que el anzuelo se había atorado en una roca. Después movió al águila a aguas menos profundas, para desenredar el hilo de sus alas, para luego ponerla a salvo en la orilla y dejarla descansar.

"En mi opinión, el águila parecía entender lo que yo estaba haciendo, nunca intentó picotearme, [incluso] cuando la puse de espaldas", comenta Messer.

El ave fue trasladada a un hospital veterinario para revisar si necesitaba a atención extra.

HELPING HAND: Australian man jumps into ocean to free osprey caught in fishing line. https://t.co/Rb08sKKf4U pic.twitter.com/RRxVcChWCT