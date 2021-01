NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Sin dar marcha atrás, Daoner inicia el año con más música, en esta ocasión al lado del productor capitalino Jerónimo Gorráez.

Volando sobre un ritmo Lo-Fi, Va mejor es un tema cargado de positivismo introspectivo que nos hace reflexionar sobre los procesos personales en cada etapa y la importancia que tienen nuestros seres queridos.

Este sencillo tocará lo más profundo de tu alma y corazón, deja que cada verso se funda en tu ser.

Ahora lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales, sólo falta agregarla a tu playlist favorito.

“Va mejor es un tema que escribí durante el confinamiento, preguntándome qué sería de mí sin los procesos de cambio que tengo en mi persona. Y qué sería de mí sin las personas importantes que me rodean: mi familia, mis amigos, mis primos, mis hermanos, mis papás, mi pareja, mi hijo. Entonces, este tema me hace muy feliz y me da una sensación de calma, paz y tranquilidad interna el saber que pude lograr la estabilidad emocional, por así decirlo, ya que tiempo atrás sí me vi inmerso en varias situaciones negativas dentro de mi vida. Entonces, ya en esta etapa en la que estoy me siento estable emocionalmente, completo, feliz, contento. Me siento una persona realizada dentro de lo que a mí me gusta hacer, que es la música. ¡Y ser papá!" (risas).

SOBRE EL ARTISTA

Daoner es un rapero y actor lagunero nacido en Torreón en marzo de 1990. En 2004 inició en la música rap y ha trazado su carrera con diferentes colectivos de este género en la región.

Su álbum más reciente lleva por nombre Volviendo a lo clásico. LP conformado por 12 temas de lujo ambientados en el hip hop clásico.

Su sencillo anterior, Quiero marcharme de aquí, producido por Strange Noise y grabado en Under Notas Company, es un adelanto de promoción de su próximo EP.

Actualmente radica junto a su familia en Tijuana, Baja California, donde continúa con su carrera de actor, participando en diversas producciones, sin quitar el dedo del renglón en su travesía musical.

Datos

Disponible en plataformas virtuales: YouTube y Spotify y Amazon Music.