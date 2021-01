Quedan 80 Municipios de la Esperanza

De los 324 Municipios de la Esperanza que el gobierno de México anunció que serían los primeros en "abrir" actividades económicas durante mayo pasado, sólo quedan 80, es decir, poco menos de 25% del total.

Originalmente, los más de 300 municipios que fueron considerados de la "esperanza" por no reportar contagios de coronavirus ni colindar con comunidades a las que ya hubiese llegado el SARS-CoV-2, se encontraban en 14 estados, pero ahora son sólo 5 entidades federativas las que tienen por lo menos un municipio libre de COVID-19.

De las 14 entidades federativas que concentraban los municipios de la esperanza, Oaxaca lideraba la lista, con 213; le seguían Jalisco, con 23; Sonora, con 16; Puebla, con 13; Veracruz y Guerrero, con 12, respectivamente; Chihuahua, con 8; Nuevo León, con 7; San Luis Potosí, con 6; Chiapas, con 5; Tamaulipas, con 4; Michoacán, con 3, mientras que Hidalgo y Yucatán tenían uno, respectivamente.

De acuerdo con el Tablero de Datos Conacyt y la información reportada por las secretarías de salud estatales, se constató que hasta el 13 de enero, Chiapas, Puebla, Sonora y Veracruz reportan un municipio con cero contagios; hace ocho meses, dichas entidades sumaban 46 comunidades sin casos.

Mientras que Oaxaca, entidad que tuvo una apertura anticipada de actividades en 213 municipios considerados de la "esperanza", ahora cuenta con 76 a los que aún no llega el virus.

El 16 de mayo de 2020, durante una conferencia nocturna, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que 324 municipios concluirían antes la Jornada Nacional de Sana Distancia, e incluso se preveía la reapertura de centros educativos.

"Estos municipios podrán reanudar actividades el 18 de mayo; en esta reanudación se incluye la actividad escolar, pero esta decisión corresponderá a los gobernadores de las 14 entidades que concentran dichas localidades, si deciden que no, están ejerciendo sus facultades", indicó el funcionario federal.

San Luis Potosí es el estado con más contagios de COVID-19 entre sus seis municipios de la esperanza: al último corte de información reportó 2 mil 165 y la comunidad más afectada fue Matehuala, con mil 793 casos.

Le sigue Guerrero, puesto que en las 12 localidades que no reportaban casos en mayo pasado, a la fecha registran 866 y Ometepec es el municipio con mayor impacto, al contabilizar 476.

Oaxaca también presentó casos COVID en 64% de sus comunidades de la esperanza, a la fecha han ocurrido 831 contagios en 137 de 213 municipios y San José del Progreso es el municipio con más casos, al reportar 94.

Sin embargo, hay municipios, en particular en Oaxaca, en los que la población se ha organizado para implementar medidas preventivas y evitar que el SARS-CoV-2 llegue a sus comunidades. Tal es el caso de localidades como San Bartolomé Zoogocho, San Andrés Solaga, Santiago Zoochila, Santa María Yalina, Santiago Laxopa y San Juan Tabaá, en donde acordaron no permitir visitas a menos que las personas que ingresen al municipio cuenten con un certificado que indique que no tienen COVID.

Desde mayo, cuando fueron denominados municipios de la esperanza, han pedido a los connacionales en Estados Unidos no visitar a sus familias, o en caso de hacerlo, tomar todas las medidas preventivas, como permanecer aislados durante 14 días, antes de entrar a las localidades.

Estas acciones se intensificaron durante las celebraciones decembrinas, y en la última información dada a conocer por la Unión de Autoridades Municipales del Sector Zoogocho, en la Sierra Norte de Oaxaca, el pasado 2 de enero se reiteraron las restricciones para acceder a estos municipios que se han mantenido con cero contagios COVID.

"Queda restringido el acceso a la comunidad a todas las personas radicadas en diferentes partes de la República mexicana y del extranjero, para evitar la propagación del virus causante del COVID-19, y habrán excepciones siempre y cuando muestren un certificado médico actualizado, 15 días de resguardo domiciliario obligatorio y previo aviso a la autoridad municipal antes de su ingreso", indica el documento firmado por el presidente municipal de San Andrés Solaga, Venancio Félix Velasco Arce.

En San Bartolomé Zoogocho, la situación es la misma, en un decreto firmado por el presidente municipal Melitón Ramos Pioquinto se pide a los visitantes respetar los requisitos para poder acceder al municipio.

A través de la página de facebook Sector Zoogocho, María Elena, habitante de Santa María Yalina, otro de los 76 municipios de la esperanza que aún quedan en Oaxaca, cuenta que todos los miércoles acude al tianguis comunitario que se instala en San Andrés Solaga, pero para hacerlo debe cumplir con medidas como uso de cubrebocas, llevar gel antibacterial y pasar por los diversos filtros sanitarios.