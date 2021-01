Llama doctora vacunada contra COVID en San Luis Potosí a 'seguirse cuidando'

Carolina es una doctora especialista del área de urgencias del Hospital General de Soledad, donde ha trabajado por seis años. Actualmente, ese nosocomio está habilitado como hospital COVID.

Fue a las 11:15 horas cuando ella recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19, una de las 9 mil 700 que llegaron a San Luis Potosí el pasado martes 12 de enero como parte del Plan de Vacunación Nacional.

Pese al dolor esperado por el piquete, se dijo afortunada de ser de las primeras personas en la entidad en recibir la primera dosis por el hecho de trabajar desde hace 10 meses en la primera línea de batalla contra el coronavirus. "La verdad es que todos hemos sido azotados por esta contingencia sanitaria, así que es un privilegio", declaró. Antes de su inoculación, Carolina Vázquez, al igual que poco más de 12 médicos del área de urgencias del hospital COVID de Soledad, tuvo que llenar un cuestionario para indicar si padece enfermedades o alergias, además tuvo que responder una serie de preguntas sobre si tuvo síntomas compatibles al COVID-19 en los últimos días.

Luego del cuestionario le tomaron la temperatura y esperó su turno para ser vacunada. Tras la aplicación del biológico, Carolina estuvo en observación por 30 minutos, con el fin de descartar alguna reacción, complicación o evento adverso a la dosis suministrada. La mujer señaló que la ilusión es igual que el resto de la población frente a la posibilidad de que los contagios y las hospitalizaciones bajen, o que al menos los casos no sean tan graves, como los que se han empezado a presentar en el nosocomio donde trabaja.

"No estamos esperando a que no nos contagiemos, pero sí que sean menos los casos graves, menos decesos, menos casos que lamentar. "A pesar de que ya tenemos la vacuna o que estamos empezando con este proceso de vacunación, las medidas deben seguir exactamente igual, esto no cambia nada, tenemos que seguirnos cuidando", dijo Vázquez García.

Exceso de trabajo

Para Carolina es usual ver a pacientes graves; sin embargo, desde hace 10 meses el exceso de trabajo se ha vuelto monótono y cansado por la premura de atención y el estrés que conlleva, pues diario llegan personas graves por coronavirus al Hospital General de Soledad. "En cualquier vista que nosotros hagamos hay paciente esperando en la sala de espera, un paciente en cubículo que ya empeoró su estado de salud o en cada cuarto hay un paciente potencialmente grave, cosa que no sucede en otra situación", dijo.

La médica señaló que para ella lo más complicado ha sido el contacto con la familia de los enfermos, ya que debe comunicarles el estado de salud del paciente o notificar si éste ha muerto por COVID. "Por más experiencia o por más contacto con ese tipo de situaciones que se tenga, uno nunca se acostumbra a ver una cara así, jamás vas a ver tantas lágrimas, tanta angustia, tanta desesperación, es algo a lo que nunca nos vamos a acostumbrar y eso es una carga que también se sobrepone a la que de por sí ya tenemos", indicó.

Ante el cansancio social que causa el incremento de hospitalizaciones, Vázquez García pidió extremar cuidados mientras la vacuna llega a la población y hacer consciencia sobre que el virus existe. Finalmente, Carolina invitó a las personas que tienen miedo o desconfían de la vacuna a que se la apliquen cuando llegue el momento. "Hay que ponérnosla, los riesgos por supuesto existen, somos seres humanos y eso es algo que no podemos predecir, es un riesgo que va adjunto a la aplicación de cualquier vacuna. "Yo creo que tenemos que ser lógicos, no se va a gastar tanto dinero, la ciencia no va a perder tiempo para crear algo que no sirva o que nos perjudique", finalizó.