Tunden a Andy Benavides por promover viajes lujosos en pandemia

El día de ayer viajó a las playas de Cabos San Lucas junto a su familia para pasar unos días en el costoso hotel Grand Velas, el cual cuesta 39 mil pesos por noche para dos adultos y tres niños.

La influencer ha adquirido fama en redes como una de las mexicanas más populares, pues con más de 1 millón de seguidores, ya es conocida en distintas partes del país.

Aunque su contenido desde un inicio ha sido de lujos y costosas marcas, actualmente en la red han pedido 'cancelarla' por catalogar su contenido como 'banal', 'excesivo' y 'superficial'.

El año antepasado le di unfollow a Mariana Rdz. y hoy a Andy Benavides y Connie Dávalos. Ya sé que mi follow no hace la diferencia pero no pienso pertenecer al grupo de personas que idolatran a personas sin nada bueno que aportar a la sociedad. ¡Stop making stupid people famous!

Tras la polémica generada en Twitter, algunos usuarios la han criticado por bloquear a quienes cuestionen su viaje a través de su última publicación.

Me bloqueó Andy Benavides por darle like a un comentario que decía que no era momento de andar en la playa, quedé pic.twitter.com/XfnoARaE2m