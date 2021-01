Acusan en redes al actor Armie Hammer por supuesto canibalismo

Fue a través de redes sociales que comenzaron a difundirse capturas de pantalla que prueban las supuestas acusaciones a Hammer, en las cuales sus 'víctimas' a las que el actor de 34 años llamaría 'kittens' (gatitas), denuncian hechos de 'abuso sexual' e insinuaciones 'caníbales' por medio de conversaciones en Instagram.

Presuntamente Armie le habría sido infiel a su exesposa Elizabeth Chambers, de quien se separó en el 2020, así como a otras mujeres que consideraba sus 'gatitas', mismas que habrían sufrido de 'chantaje y abuso' por parte del actor.

De acuerdo a las capturas de pantalla, Hammer aprovechaba sus viajes y giras para encontrarse con las mujeres que contactaba a través de redes sociales, conversaciones en las que además exponía sus 'fantasías de abuso'.

Sin embargo, son las conversaciones donde supuestamente Hammer habla sobre el canibalismo lo que lo ha convertido en foco de atención, y que presuntamente son varias las mujeres, incluyendo un supuesta ex de éste, que sustentan las acusaciones.

"Quiero verlo todo. Quiero ver tu cerebro, tu sangre, tus órganos, cada parte de ti. Definitivamente lo mordería o trataría de folla..., no estoy seguro, probablemente ambos", se lee en uno de los mensajes que supuestamente el actor envío a una de las mujeres.

"Marcarte, tatuarte, marcarte, rapar tu cabeza y quedarme con tu pelo, cortar un pedazo de tu piel y hacerte cocinarlo para mí (...) Cuando te diga que te cortes tus muñecas y uses la sangre como lubricante anal", se lee en otra de las conversaciones según las capturas de pantalla.

"Esos son mis huesos. Y si quiero romper uno para probarlo lo haré. Dedos. Y si necesitas más pruebas...tu puto cuello. En mis manos. Maldita sea. Ahora necesito venirme de nuevo. Me voy a ir a venirme(...) Si me dices qué hacer o qué no hacer los romperé todos". pic.twitter.com/hho27xBKgm