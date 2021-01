No descarta AMLO crear red social en México ante 'censura'

Ante la “censura” que hay en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta crear una red social o alguna aplicación alternativa en la que podrían participar en su elaboración el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el objetivo, indicó, de garantizar que en México haya libertades y no censura.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en esta plataforma podría también participar la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia.

-Presidente, ¿se ha planteado una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, para poder ir teniendo alternativas?", se le preguntó.

-"Seguramente ya Jorge Arganis (titular de la SCT) está tomando nota. Vamos en ese camino. No vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad.

"Por eso, sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, Comunicaciones, que se busquen opciones, alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad y para que en México no haya censura, un país sin censura. México, un país sin censura, un país de libertades. Entonces, ese es un compromiso que tenemos", respondió.

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que no puede ser que redes sociales como Facebook y Twitter se erijan en la censura.

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir porque va en contra de la libertad", expresó.

"Desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Incluso en el caso de Estados Unidos, es la principal enmienda", agregó.

Asimismo, denunció que hay una invasión a la intimidad: "Cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos".

"¿Eso quién lo regula o quién lo controla? ¿Cuáles son las normas, dónde están los estados nacionales? ¿La ONU? ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos?", cuestionó el presidente.

"Me estaban diciendo que, si se tiene un teléfono, entonces escuchan de que nos queremos comprar un par de zapatos, aparece en la pantalla zapatos en oferta", refirió.