Películas sobrevaloradas que no son tan buenas como aparentan

Algunas películas aunque interesantes y sobresalientes en su propuesta, no logran destacar de la manera como se merecen, mientras que otras propuestas por el contrario, ganan demasiada fama y adulaciones que en realidad no tienen tan merecidas. Estas son algunas películas sobrevaloradas, que no son tan buenas como presumen.

The family Stone La comedia no es tan cómica ni el drama tan reflexivo como para dejar una verdadera huella o lección de vida. Entretenimiento ligero navideño, los actores hacen lo que pueden con las peculiaridades de sus personajes, pero la historia termina por ser trillada, incluso lenta y predecible. Mamma Mia! La idea tiene su grado interesante pero lo que realmente llamó a la audiencia fue la música del grupo ABBA. Ya en escena, aunque con destellos pasables gracias a los actores en pantalla, en el fondo resulta algo boba y ridícula, más en situaciones e intento de hacer reír, que en la trama en sí. Jumper Es entretenida porque está muy bien filmada, pero tanta acción y efectos especiales bien plantados no compensa por un potencial desperdiciado y una premisa no aprovechada, producto de la simplificación del concepto, reducido a una historia de amor que se vuelve una muletilla chocante. Ad Astra Hay tanto contenido reflexivo en su idea, que casi hace olvidar que la historia está llena de huecos en los que no pasa nada y parecen de sobra. La propuesta se deja ver, pero parece que la intención es tan pretenciosa, que al final uno se pregunta si la cinta es provocativa o al contrario, muy mala. Spectre La franquicia de James Bond con Daniel Craig a la cabeza ha tenido sus altos y sus bajos. Casino Royale y Skyfall han dado en el blanco, mientras que Quantum of Solace no. Spectre está en un punto medio, tirando a lo convencional, melodramático y no a la altura de lo que pudo lograr. The Theory of Everything Las actuaciones son excelentes y eso la elevó, pero el relato en sí parece no saber centrarse en los momentos realmente trascendentes de estas historias de vida de la realidad. Para tratarse de un personaje tan extraordinario, la trama y el drama son muy convencionales, lo que la hace olvidable. Godzilla: King of the Monsters La secuela y expansión de este universo de monstruos en el cine prometía en todos sentidos, pero no lo es en ninguno. Parte de un concepto muy sencillo que pudo explotar, pero no lo hace porque por muy prometedor que desarrolle a Godzilla, rodea con personajes simples y poco interesantes. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste