Resbala de las escaleras y le debe la vida al asistente virtual Alexa

Un fisicoculturista británico dice que le debe la vida al asistente virtual de Amazon, Alexa, ya que después de caer por las escaleras, fue a través del dispositivo que pudo pedir ayuda.

Dante McNulty, de 40 años y quien vive en Fordham, Cambridgeshire, resbaló de la escalera y se desmayó en una posición de rodillas durante seis horas, informa Kennedy News.

Las venas de sus piernas estallaron debido a la presión, que bloqueó el flujo sanguíneo y provocó una afección potencialmente mortal conocida como síndrome compartimental agudo. Tras recuperar el conocimiento, lo único que pudo hacer fue gritar al dispositivo de Amazon que llamara a un amigo, quien alertó a los rescatistas.

Los cirujanos del Hospital West Suffolk le abrieron las piernas y le cortaron los músculos, dejándolos “colgando” durante tres días para aliviar la hinchazón. Fue puesto en coma inducido para que su cuerpo pudiera curarse y se sometió a diálisis debido a una insuficiencia renal, pero sufrió sepsis por una acumulación de potasio en su torrente sanguíneo.

Luego de un mes en el hospital, le colocaron inserciones de malla metálica en las piernas y le hicieron injertos de piel.

"No tenía mi teléfono conmigo, así que le grité a mi Alexa, que está vinculada a mi teléfono, que llamara a mi amigo que vino y marcó el 999. La tecnología es tan avanzada y tan inteligente. Habría estado allí durante horas si no fuera por Alexa, no sé cómo habría pedido ayuda. Mi Alexa me salvó la vida, aunque tengo que dar algo de crédito a mi amigo y a los cirujanos", dijo McNulty, que todavía está en silla de ruedas y recibiendo fisioterapia.

Un portavoz de Amazon dijo por su parte: "Estamos agradecidos de saber que Dante está bien y agradecidos de que Alexa haya podido ayudarlo a llamar a su amigo cuando más lo necesitaba".