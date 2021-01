Bombero impide suicidio de una mujer en puente peatonal en Morelos

Carlos Eduardo Padilla Fernández, el bombero que logró salvarle la vida a una mujer de 34 años, quien pretendía lanzarse de un puente peatonal en Temixco, la mañana del pasado jueves, tiene solo 20 años y trabaja en los servicios de emergencia desde los 16.

Sus padres y su hermano han laborado durante años en el área de rescate y él, desde muy joven, mostró también gusto por esa misma actividad.

Carlos Eduardo narró que antes de saber del incidente, se encontraba verificando que la población de Temixco llevara el cubrebocas adecuadamente por la zona, cuando de pronto se originó el llamado de auxilio.

"Fuimos al apoyo y tratamos de persuadirla para que no lo hiciera. Mis compañeros se subieron por una parte de la escalera y yo, por la otra. Me agaché para que no me viera y cuando estaba cerca, ella se empezó a deslindar hacia abajo, así que me levanté, corrí y la abracé", indicó el bombero.

#ENTREVISTA La historia detrás del bombero que se volvió viral por frustrar un suicidio en Morelos https://t.co/ETCyUY4CqM pic.twitter.com/jbJpgRMWJ6 — El Gráfico (@elgmx) January 13, 2021

Entonces, la mujer comenzó a moverse para soltarse y caer, pero otros compañeros fueron en su ayuda; reconoció que esos instantes del rescate fueron intensos.

"Cuando la sujeté, muchas cosas pasaron por mi cabeza; la primera es que no debía soltarla y agarrarla de donde fuera, pero como se movía mucho me aferré, luego llegaron mis compañeros y me sentí más tranquilo", agregó.

Dijo que este no es su primer rescate de un suicidio, pues ya ha atendido varios, pero mencionó que sí fue la primera ocasión que el hecho se vuelve viral. Añadió que no conoce a la mujer, pero espera que se encuentre bien y le gustaría poder platicar con ella.

A su corta edad y como bombero, aseguró que ha vivido varias historias, pero la siguiente ha sido una de las más gratificantes.

"Fue algo muy sencillo, fuimos a apagar un incendio que era muy pequeño, pero había muchos niños ahí que, al vernos, dijeron que ellos de grandes querían ser bomberos y se acercaban a nosotros, fue una sensación muy agradable", finalizó.