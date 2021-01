'Mañaneras no son propaganda', responde AMLO al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no confundirse pues aseguró que en sus conferencias matutinas no se emite propaganda -"ni de manera subliminal"- sino que se garantiza el derecho a la información, y acusó a Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, de haberse hecho de "la vista gorda" en sexenios anteriores de actos propagandísticos que organizaba el gobierno federal, como nombrar a secretarios de Estado como delegados electorales.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que continuará con conferencias de prensa informando sobre temas de salud, educación y temas de bienestar en general.

"Lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamado a votar por un partido, de manera directa o simulada, ¿cuál es la palabra? subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo.

"Eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores hasta el pasado gobierno. ¿Qué no se dio cuenta el director del INE que en el anterior gobierno federal nombraron delgados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México, que nombraron secretarios? Que el que estaba de secretario de Salud (José Narro) fue delegado del PRI a Ecatepec. Existe el testimonio, daba hasta pena que alguien que había actuado, se había desempeñado como rector de la UNAM terminara de matraquero del PRI", dijo.

En el Salón Tesorería, el mandatario indicó que, por ningún motivo, su gobierno podría hacer estos actos "pues sería traicionarnos a nosotros mismos".

"Si siempre estuvimos en contra de eso, o usar el dinero del presupuesto o comprar votos o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente, no. No somos iguales, pues eso todo eso tiene que ver con la propaganda".

El presidente López Obrador aseguró que lo que se hace en las conferencias de prensa es garantizar el derecho que tiene el pueblo de informarse, y acusó que en sexenios pasados había un control en los medios de comunicación.

"Nada más daban a conocer lo que les convenía. Entonces las cosas han cambiado, no vamos nosotros a realizar ningún acto de propaganda, nada absolutamente, pero sí vamos a estar informándole al pueblo de todo, y desde luego lo que tiene que ver con la salud, con la educación y lo que tiene que ver con el bienestar en general, que es a lo que nos dedicamos y nos ocupamos", aseveró.