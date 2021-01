Se inyecta una infusión de hongos alucinógenos y comienzan a crecerle en el cuerpo

Luego de leer en un estudio que los hongos alucinógenos y el LSD son beneficiosos para tratar la depresión, una persona estadounidense diagnosticada con trastorno bipolar intentó ‘curarse’ inyectándose por vía intravenosa una 'infusión' de hongos alucinógenos, que luego comenzaron a proliferar en su cuerpo.

Así lo explican un grupo de investigadores en un informe médico publicado en la revista Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. El paciente de 30 años, que tiene un historial también de consumo de drogas intravenosas, hirvió hongos psilocibios en agua y filtró la sustancia con un bastoncillo de algodón antes de inyectársela directamente en las venas.

Días después comenzó a sufrir síntomas como letargo, ictericia, diarrea, náuseas y hematemesis. Cuando su familia lo encontró desorientado, finalmente lo llevaron al hospital, donde permaneció 22 días, ocho de los cuales se le tuvo en cuidados intensivos.

Las pruebas médicas revelaron que el hombre había desarrollado una infección bacteriana y fúngica potencialmente mortal en la sangre, pues los hongos se alimentaban y crecían en su cuerpo, causando una insuficiencia orgánica. El paciente se recuperó con un tratamiento de antibióticos y antimicóticos, aunque sigue tomando antimicrobianos.