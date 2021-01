Diez estrellas actuales de la actuación cuando apenas iniciaban su carrera

Dar una mirada al inicio de la carrera de las estrellas de Hollywood puede ser un interesante acercamiento a descubrir el camino que han tenido que recorrer para convertirse en las grandes figuras del medio que son.

Este es el antes y después de varios actores que actualmente son presencia importante en el espectáculo.

Elle Fanning

La actriz tiene una gran filmografía bajo el brazo y ha trabajado con los mejores directores. Se le vio en ‘Babel’ o ‘Super 8’ y más recientemente la serie ‘The Great’ y claro, ‘Maléfica’.

Nicholas Hoult

De pequeño lo conocimos en el papel del niño en la película de Hugh Grant, ‘About a boy’. Desde entonces se ha hecho de una gran carrera, como, ‘X-men’, ‘Mad max: fury road’ o ‘The Favourite’.

Kristen Stewart

Con una larga presencia cinematográfica, Kristen brincó al éxito con ‘Twilight’, pero ya entonces tenía un gran portafolio con cintas como ‘Panic room’ o ‘Zathura’. Su paso por el cine sigue adelante.

Freddie Highmore

Historias como ‘Finding Neverland’ o ‘Charlie and the Chocolate Factory’ sorprendieron a la crítica el actor y sigue acumulando éxitos; ‘Bates motel’, ‘The good doctor’ y más ejemplos lo prueban.

Jurnee Smollett

Recientemente la vimos como Black Canary en ‘Birds of prey’, o en la serie ‘Lovecraft Country’, pero Jurnee ha estado trabajando desde niña, como cuando apareció en ‘Full house’ y ‘Cosby’.

Alexander Ludwig

Presente últimamente en escena con ‘Bad boys for life’ o la serie ‘Vikings’, no hay que olvidar que el actor trabajó en cintas como ‘Race to Witch Mountain’ o ‘The Seeker: The Dark Is Rising’.

Chloë Grace Moretz

Es fácil olvidar que la vimos en ‘(500) days of Summer’, pero la joven lleva actuando desde hace mucho. Su filmografía, enorme: ‘Carrie’, ‘Hugo’, ‘Kick-Ass’, ‘Suspiria’, ‘Shadow in the cloud’ y más.

Logan Lerman

Su más distintivo papel es el de Percy Jackson, pero Lerman tiene mucho trabajo hecho, desde ‘The Patriot’ o ‘The Butterfly effect’ cuando niño, a ‘Shirley’ y la serie ‘Hunters’ más recientemente.

Kiernan Shipka

Sorprendió a la crítica desde que apareció en la serie ‘Mad men’ y no ha dejado de trabajar. Hizo una gran Sabrina en ‘Chilling adventures of Sabrina’, pero además tiene otras cintas bajo el brazo.

Asa Butterfield

‘The boy in the striped pyjamas’ o ‘Nanny McPhee and the Big Bang’ fueron sólo el inicio de una larga carrera para este actor, más recientemente visto en la serie de Netflix, ‘Sex education’.