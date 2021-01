NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Una novela sobre lo que queda cuando se desvanece la fama. “Nada de esto es real, pero todo es verdad”, Jim Carrey.

Recuerdos y desinformación es una novela casi autobiográfica que nos abre las puertas al lado oscuro de Hollywood.

La obra es un viaje al corazón de esa fábrica de sueños que es Hollywood, con sus sanguinarios agentes y sus vulnerables y frívolas celebridades. Es también una desafiante novela semiautobiográfica, en la que lo real y lo imaginario se trenzan hasta explotar. Y es, ante todo, una valiente reflexión sobre el privilegio, la amistad, el amor, la adicción a la relevancia y la búsqueda de sentido en la vida.

Nuestra historia empieza con Jim Carrey en modo mortal: tumbado en la cama viendo Netflix. Puede que el mundo aún lo recuerde y que los paparazzi se resistan a dejarlo en paz, pero él se siente solo.

Su mejor momento pasó y hasta podría decirse que ha engordado. Por mucho que lo intenta, ni las dietas ni los gurús ni sus rottweilers logran disipar la nube de vacío y hastío que pende sobre su cabeza.

Ni siquiera los sabios consejos de su mejor amigo, Nicolas Cage, consiguen sacarlo de esta depresión.

Entonces Jim conoce a la bella Georgie: el ingenuo y despiadado amor de su vida.

Y gracias al guionista Charlie Kaufman llega a sus manos un papel que puede ayudarlo a liberar su auténtico potencial, a expandir sus límites, ¡su billete para el Oscar! ¡Las cosas están mejorando!.

Pero el universo tiene otros planes. El universo siempre tiene otros planes.

SOBRE LOS AUTORES

Todo el mundo sabe quién es Jim Carrey. Su rostro elástico se quedó en nuestras retinas a principio de los noventa gracias a taquillazos como Ace Ventura, La máscara y Dos tontos muy tontos, comedias alocadas que lo convirtieron en uno de los hombres más famosos del planeta.

Desde esa cima exploró registros dramáticos en El show de Truman, ¡Olvídate de mí! y Man on the Moon, donde dejó claro que sus decisiones artísticas no irían siempre por el lugar que sus seguidores esperaban.

Por su parte, Dana Vachon es coautor, de Recuerdos y desinformación, y autor de la novela Mergers and Acquisitions. Sus ensayos y artículos han aparecido en The New York Times, Slate y Vanity Fair. Vive en Brooklyn.

Datos

Publica: Temas de hoy.

Páginas: 304.