Voz de Palco

“Había una vez una Liga Muy X…”, el cuento va de nuevo. David Failtelson lo expone a su manera en un tuit, con todo lo “típico” que el arranque del futbol mexicano implica: polémica en el arbitraje, que América gane muy apenas, que Cruz Azul pierda, que Atlas esté en el fondo, así como “típica” es la respuesta de sus seguidores.

¿Ilusiones renovadas? Habría que preguntarle a un aficionado de la Máquina Celeste. O de los Rojinegros. En lo personal, hubiera aguantado más sin futbol, sobre todo ahora que se juegan los playoffs de la NFL. Pero ya está aquí, no hay nada qué hacer, sino disfrutar… o al menos intentarlo.

El torneo anterior, el primero que arrancó formalmente en la época del coronavirus, fue una nueva oportunidad para mí de regresar al interés 24/7 que llegué a tener alguna vez por “nuestra” liga. Entiéndase desde ya, que no me considero un romántico patriotero empedernido. No soy de los que siempre tienen a México por delante ni por ‘default’. Me gusta ver aquí y allá y me gusta lo mejor; soy un asiduo perseguidor de la belleza. Entonces, si me dan Champions y ‘Concachampions’, ya saben cuál voy a elegir.

Sin embargo, aquí nos tocó nacer; por cercanía e inmediatez, la Liga MX debería ser “nuestra” liga; entenderla, quererla y gozarla. Pero luego llega un día como hoy, en el que me apresto a escribir estas líneas y al encender mi computadora y comenzar esa “conexión”, lo primero que veo es una nota sobre el llamado “Cartel del Gol”, un reportaje sobre la supuesta mafia que hay en el futbol y cómo no solo juegan con el aficionado, sino con el jugador y hasta los entrenadores. Reitero, hablo de México. ¿Cómo explicarle a un joven fan del Cruz Azul, que no ha visto a su equipo campeón, lo que pasó en la liguilla pasada? ¿Cómo decirle: “este año es el bueno”? ¿Cuándo él podrá pronunciar: “ya nos tocaba”? Jugadores van, jugadores vienen… entrenadores y promotores se quedan. De eso nos habla la nota de hoy, sobre la corrupción que habría en el futbol mexicano. De por sí, uno ya acumula otro tipo de desilusiones para estarse topando cada vez más seguido con información de este tipo en algo que, se supone, debería ser tema para divertir y entretener, para sacar frustraciones. Pronto dice un lector: “¿para qué nos dicen eso? Si hay delito, que se persiga. Mientras, no publiquen estas notas”. ¿Vivir en la ignorancia? Parece que ignorar significa dejar de sentir. Independientemente del reportaje y de la veracidad de su información, el futbol en México empezó con más de lo

mismo. Con un campeón que, si no repite, será efímero (por lo corto del torneo) y pronto olvidaremos. Con un Santos que no se ve que sea mucho más al del torneo anterior.

Y sin embargo, aquí seguimos. De un tiempo a la fecha, me resulta bastante gratificante que jóvenes alumnos me escriban o saluden para hablar de futbol. Ellos saben que me gusta, y a mí me hace bien saber que me guardan en la memoria. De ser así, que ruede el balón.

